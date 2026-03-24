Pse krijohen kalcifikimet dhe në cilat pjesë të trupit shfaqen më shpesh

Kalcifikimi ndodh kur në trup grumbullohet kalcium në vende ku nuk duhet, si në inde të buta, organe apo enë gjaku. Disa depozita janë të padëmshme, por të tjera mund të tregojnë një problem shëndetësor
Çfarë është kalcifikimi?
Kalcifikimi ndodh kur kalciumi grumbullohet dhe ngurtësohet në inde, organe ose enë gjaku. Kur kjo ndodh, funksionimi normal i këtyre strukturave mund të vështirësohet.
Rreth 99 për qind e kalciumit në trup ndodhet në kocka dhe dhëmbë, ndërsa pjesa tjetër qarkullon në gjak. Por disa gjendje mund të shkaktojnë depozitimin e kalciumit në vende ku nuk duhet, si në tru, veshka apo enë gjaku.
Ku krijohen më shpesh depozitat e kalciumit?
Lëkura
Në lëkurë ky proces quhet kalcinoza kutis. Depozitat shfaqen si gunga të forta të bardha ose të verdha nën lëkurë, shpesh në majat e gishtave, në fytyrë, në bërryla ose në gjunjë. Ndonjëherë paraprihen nga skuqje ose kruarje.
Dhëmbët
Kalciumi është i domosdoshëm për smaltin e dhëmbëve, por ndonjëherë mund të grumbullohet rreth rrënjëve ose në pulpën e dhëmbit. Kjo mund të ndodhë pas dëmtimit të dhëmbit ose në disa çrregullime metabolike.
Gjiri
Depozitat e kalciumit në gji zakonisht nuk shkaktojnë simptoma dhe shpesh zbulohen gjatë mamografisë si pika të vogla të bardha. Në shumicën e rasteve janë të padëmshme, por ndonjëherë mund të kërkojnë analiza shtesë për të përjashtuar rrezikun e kancerit të gjirit.
Shpatulla
Grumbullimi i kalciumit në tendinat e shpatullës mund të shkaktojë dhimbje dhe kufizim të lëvizjes. Kjo gjendje njihet si tendiniti kalcifikues dhe shpesh prek strukturat që stabilizojnë nyjën e shpatullës.
Truri
Një gjendje e rrallë, e quajtur kalcifikim familjar i trurit, shkakton depozita kalciumi në enët e gjakut të trurit. Ajo mund të shoqërohet me çrregullime të lëvizjes, dridhje, probleme me kujtesën ose ndryshime në sjellje.
Veshkat
Kur kalciumi grumbullohet në veshka, krijohet një gjendje e quajtur nefrokalcinozë. Ajo shpesh lidhet me gurët në veshka dhe mund të shoqërohet me dhimbje të forta, gjak në urinë ose temperaturë, megjithëse ndonjëherë nuk jep simptoma.
Arteriet
Depozitat e kalciumit në arterie i bëjnë ato më të forta dhe rrisin rrezikun për sëmundje kardiovaskulare. Studimet tregojnë se kalcifikimi i arterieve është një shenjë e hershme e aterosklerozës dhe shfaqet shpesh me kalimin e moshës.
Çfarë e shkakton kalcifikimin?
Ushqimi i pasur me kalcium zakonisht nuk është shkaku kryesor. Kalcifikimi mund të lidhet me disa faktorë dhe gjendje të ndryshme, si:
Inflamacioni dhe dëmtimi i indeve
Çrregullimet e metabolizmit të kalciumit, që mund të çojnë në hiperkalcemi (nivel i lartë kalciumi në gjak)
Infeksionet, plakja ose ndërhyrjet kirurgjikale
Sëmundjet autoimune që prekin sistemin skeletor ose indin lidhës
Kalcifikimet mund të jenë të padëmshme, por në disa raste ato janë sinjal i një problemi shëndetësor. Për këtë arsye, kur zbulohen gjatë analizave ose ekzaminimeve mjekësore, shpesh kërkohet vlerësim i mëtejshëm për të përcaktuar shkakun.