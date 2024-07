Pse njerëzit humbasin jetën nga nxehtësia: rreziqet e valëve të të nxehtit dhe pasojat për shëndetin

Nxehtësia e tepërt mund të ndikojë në shëndetin tuaj, veçanërisht me ekspozimin e zgjatur. Gjithashtu, bazuar në kushte të tjera mjedisore dhe individuale, rreziqet mund të variojnë nga goditja e diellit në dehidratim përmes goditjes nga nxehtësia, me simptoma që variojnë nga keqtrajtimi i përgjithshëm deri te marramendja. Në raste më serioze, nëse nuk ndërmerren masa menjëherë, nxehtësia e tepërt mund të shkaktojë edhe vdekje.

Çdo vit qindra njerëz vdesin duke marrë pjesë në Haxh, pelegrinazhin vjetor islam në Mekë, në Arabinë Saudite, për shkak të vapës mbytëse. Pavarësisht kësaj, Haxhi mbetet një ngjarje thelbësore për muslimanët, një detyrë fetare që çdo besimtar duhet ta kryejë të paktën një herë në jetë.

Megjithatë, sivjet vapa ekstreme (në Mekë arriti 52°C), së bashku me shtypjen dhe shembjen e shërbimeve, ka shkaktuar vdekjen e mbi 900 personave, një numër viktimash edhe më i madh se ai i regjistruar çdo vit. Për shembull, vitin e kaluar rreth 240 njerëz vdiqën gjatë pelegrinazhit në Mekë, edhe nëse nuk është shkaku i vetëm, vapa anormale ishte ndër faktorët e kësaj masakre, pasojë e rritjes së temperaturave për shkak të krizës klimatike.

Nxehtësia ekstreme në fakt mund të ndikojë në shëndet, duke u shfaqur me simptoma shumë të rënda dhe në rastet më ekstreme mund të çojë edhe në vdekje. Një studim i publikuar në Nature zbuloi se në vitin 2022 do të kishte më shumë se 60,000 vdekje të lidhura me nxehtësinë në Evropë.

Pse vdesim nga nxehtësia: çfarë ndodh me trupin?

Siç shpjegon Instituti i Lartë i Shëndetit Italian (ISS), nxehtësia e tepërt mund të ndryshojë sistemin e rregullimit të temperaturës së trupit, duke shkaktuar dëme fizike në trupin tonë. Në kushte normale, kjo në fakt është në gjendje të ftohet, por ndonjëherë, disa kushte fizike dhe mjedisore parandalojnë ose e bëjnë të pamjaftueshëm këtë mekanizëm vetërregullues. Për shembull, nëse përveç temperaturave të larta ka edhe shumë lagështi, djersa nuk mund të avullojë lehtë, duke mos lejuar që trupi të ftohet. Në këto raste rreziku është ai i shfaqjes së disa gjendjeve të rrezikshme për shëndetin, ndonjëherë edhe për jetën tonë, veçanërisht nëse patologji të tjera të mëparshme janë tashmë të pranishme. Nxehtësia e tepërt në fakt mund të shkaktojë dehidrim, por edhe ngërçe, goditje nga dielli, edemë dhe një gjendje të veçantë të njohur si goditje e nxehtësisë.

Simptomat

Pikërisht për shkak se nxehtësia ekstreme mund të shkaktojë probleme dhe gjendje të ndryshme fizike, shpjegimi i simptomave të nxehtësisë ekstreme nuk është aspak i thjeshtë. Në përgjithësi, nxehtësia ekstreme mund të shkaktojë:

Djersitje e tepruar

Sëmundje e përgjithshme

Dobësi

Nauze

Dhimbje koke

Konfuzion

Temperatura (madje shumë e lartë)

Presioni i ulët i gjakut

Ngërçet

Ankthi

Marramendje

Natyrisht kjo është vetëm një listë e efekteve të mundshme të nxehtësisë ekstreme në trup, por kjo nuk do të thotë që të gjitha ose të gjitha ato ndodhin në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, nëse gjatë një vale të nxehtit ose në ditë veçanërisht të nxehta ndjeni një ndryshim në trupin tuaj ose edhe thjesht një sëmundje të përgjithshme që nuk mund të shpjegohet ndryshe, është e rëndësishme që gjithmonë të kontaktoni mjekun tuaj për udhëzime se si të veproni.

Sa nxehtësi mund të tolerojë trupi i njeriut?

Në realitet, është e pamundur të përcaktohet temperatura maksimale që mund të tolerojë një njeri përpara se ajo të ndikojë në shëndetin e tij pa e ditur nivelin e lagështisë në ajër. Të dy elementët janë në fakt të lidhur ngushtë me njëri-tjetrin: trupi i njeriut reagon ndryshe ndaj të njëjtës temperaturë, pasi lagështia së cilës i nënshtrohet ndryshon.

Edhe pse prej disa kohësh po përpiqemi të identifikojmë shkencërisht kombinimin e temperaturës dhe lagështisë përtej të cilit rrezikohet aftësia e trupit tonë për të ftohur veten përmes djersitjes, përgjigja përfundimtare ka ardhur vetëm së fundmi, në një studim të botuar në Journal of Applied Physiology.

Studimi ekzaminoi të ashtuquajturën temperaturë të llambës së lagësht, pra një metodë të veçantë të matjes së temperaturës që merr parasysh gjithashtu lagështinë: veçanërisht, është temperatura e matur në prani të një lagështie të tillë (100%) që të parandalojë avullimin e ujit nga një trup i lagësht, dhe për këtë arsye edhe djersa nga trupi i njeriut.

Para këtij studimi të fundit, besohej se kufiri kritik mjedisor për njerëzit – përtej të cilit trupi nuk ftohet dhe vazhdon të nxehet – ishte 35°C temperatura e lagësht e llambës, pra 35° nxehtësia e thatë me lagështi 100%, ose 46 gradë me Lagështia 50%. Por ky studim i fundit zbuloi se ky kufi ishte rreth 31°C llambë e lagësht (lagështia 100%) ose 38°C me lagështi 60% te subjektet e rinj dhe të shëndetshëm.

Rreziqet: nga goditja e nxehtësisë deri te dehidratimi

Nxehtësia e tepërt mund të shkaktojë disa reagime në trupin e njeriut, disa më serioze se të tjerat, veçanërisht nëse ato prekin një person me sëmundje themelore. Në realitet, çdo sëmundje kronike – shpjegon ISS – mund t’ju ekspozojë ndaj një rreziku më të madh të vdekjes në rast të nxehtësisë jonormale.

Ekspozimi i zgjatur ndaj temperaturave të tepërta mund të shkaktojë dehidrim, goditje nga dielli, ngërçe, edemë, kongjestion, stres të nxehtësisë dhe goditje të nxehtësisë. Siç sugjeron termi, dehidrimi ndodh kur trupi humbet më shumë ujë se sa merr dhe kjo e nënshtron trupin tonë ndaj stresit të rëndë fizik. Simptomat e mundshme – shton ISS – janë të ndryshme. Ato variojnë nga etja, dobësia, marramendja deri te rrahjet e zemrës, ankthi, ngërçet dhe presioni i ulët i gjakut.

Goditja nga të nxehtit, nga ana tjetër, është një nga rreziqet më serioze që lidhet me nxehtësinë e tepërt, sepse ndodh kur humbet aftësia e trupit për të termorregulluar veten dhe për rrjedhojë për t’u ftohur kur është shumë nxehtë (mund të ndodhë edhe në hije, jo vetem). Në rastin e goditjes nga nxehtësia, temperatura e trupit mund të arrijë 40-41 °C brenda pak minutash. Zakonisht fillimisht manifestohet me një ndjenjë të papritur të keqardhjes së përgjithshme, e cila më pas mund të pasohet me dhimbje koke, të përziera, marramendje, konfuzion dhe madje edhe të fikët.

Çfarë duhet të bëni në rast të valëve të të nxehtit?

Kur ndodhin valë të nxehti, mund të merren masa paraprake për t’u mbrojtur nga rreziqet e ndryshme që lidhen me nxehtësinë e tepërt. Në kulmin e valëve dhe për 24 ose 36 orët në vijim, Mbrojtja Civile rekomandon të mos dilni në orët më të nxehta, pra nga ora 12 deri në 18 dhe të mbroni veten në shtëpi nga nxehtësia e tepërt, duke përdorur perde që kufizojnë ekspozimin e drejtpërdrejtë ndaj dielli. Nëse keni kondicioner, rekomandohet ta vendosni në 25-27 °C, ndërsa nëse përdorni ventilator është më mirë të mos e drejtoni direkt drejt nesh. Disa masa paraprake mund të zbatohen gjithashtu në dietë, për shembull shmangia e vakteve që janë shumë të rënda, preferimi i frutave dhe shmangia e kafeinës. Ndërsa përsa i përket veshjeve, preferohet të zgjidhni veshje të lehta, me ngjyra të çelura, jo nga pëlhura sintetike.

Cilët janë personat më të rrezikuar nga valët e të nxehtit?

Përveç fëmijëve dhe të moshuarve, më të rrezikuar konsiderohen edhe personat që kanë sëmundje ose patologji themelore. Në fakt, çdo sëmundje kronike rrit shanset për të përjetuar një nga ato rreziqe që lidhen me nxehtësinë ekstreme.

Në veçanti, studimet e kryera në qytete të ndryshme italiane – shpjegon ISS – kanë vërejtur se ndër patologjitë që mund të rrisin rrezikun e moralit në rast të nxehtësisë së tepërt janë sëmundjet kardio dhe cerebrovaskulare, sëmundjet kronike të mushkërive, por edhe çrregullimet mendore dhe sëmundjet metabolike, si p.sh. si diabeti, veçanërisht tek të moshuarit.