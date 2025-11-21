Pse ushtria izraelite po e shkel armëpushimin dhe po sulmon vazhdimisht Gazën?

Ushtria izraelite ka zgjeruar të ashtuquajturën “zonë të verdhë” në pjesën lindore të Qytetit të Gazës, duke bllokuar dhjetëra familje palestineze, në shkelje të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga muaji i kaluar, thanë autoritetet lokale të enjten.
Ushtria “zgjeroi zonën e shenjave të verdha duke zhvendosur shenjat kufitare afërsisht 300 metra në lagjet Ash-Shaaf, An-Nazzaz dhe Baghdad Street”, tha zyra e medias e qeverisë.
Lëvizja u shtri më tej në zonat civile, duke bllokuar familjet që nuk ishin në gjendje të shpëtonin ndërsa tanket përparonin, shtoi ajo.
Zyra tha se Izraeli e bëri këtë lëvizje vetëm një ditë pasi vrau 25 palestinezë në sulmet ajrore në Qytetin e Gazës dhe Khan Younis të mërkurën, në shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
Zyra e medias tha se Izraeli e ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit çdo ditë që kur ajo hyri në fuqi më 10 tetor, me më shumë se 400 shkelje të regjistruara, duke shkaktuar vdekjen e më shumë se 300 palestinezëve dhe qindra të plagosur.
Ajo tha se lëvizja e papritur e tankeve në qytetin lindor të Gazës kishte lënë “dhjetëra familje të bllokuara brenda”, duke shtuar se autoritetet “nuk mund të përcaktojnë fatin” e shumë prej tyre për shkak të bombardimeve të vazhdueshme.
“Vija e verdhë” i referohet zonës në të cilën forcat izraelite u tërhoqën sipas marrëveshjes së armëpushimit. Është një ndarje jo-fizike që kalon nëpër Rripin e Gazës, duke e ndarë territorin palestinez në gjysmë, në jug të qytetit të Gazës dhe në veri të Khan Younis.
Ushtria izraelite e shkeli armëpushimin në Gaza përsëri dje, duke vrarë dhe plagosur më shumë se 100 palestinezë.
Ashtu siç bëri gjatë sulmit tetorin e kaluar, kur u vranë 44 palestinezë, ushtria pushtuese izraelite e justifikoi këtë sulm duke pretenduar se forcat e saj u sulmuan në zonën Khan Younis, në Rripin jugor të Gazës.
Studiuesi dhe eksperti për çështjet izraelite, Muhammad Khalsa, thotë se ushtria izraelite po e përdor këtë model sulmesh sporadike ndaj Gazës si një alternativë ndaj një lufte të madhe që ka tërhequr kritika të konsiderueshme, duke vënë në dukje se operacionet aktuale janë më pak të kushtueshme për sa i përket imazhit të tyre ndërkombëtar dhe madje promovohen brenda kornizës së një “legjitimiteti ndërkombëtar” që flet për çarmatimin e Gazës.
Khalsa thotë se një diskurs i tillë ndërkombëtar dobëson pozicionin palestinez dhe bën që çdo përgjigje rezistence të kuptohet si një konflikt me bashkësinë ndërkombëtare dhe jo vetëm me agresorin izraelit.
“Izraeli po punon për të krijuar një realitet të përhershëm në sektor dhe po shfrytëzon bisedën e përsëritur për çarmatimin për të krijuar justifikime që i lejojnë asaj të vazhdojë operacionet.
Prania e fraksioneve të armatosura në Gaza i jep pushtimit një justifikim të përhershëm për të sulmuar, ngacmuar dhe kërcënuar dhe i lejon asaj të vendosë kontroll mbi trafikun tregtar, të cilin pushtimi izraelit e konsideron pjesë të një strategjie afatgjatë”, tha Khalsa.
Analisti politik Alaa Al-Rimawi tha se pushtimi izraelit po lëviz drejt fabrikimit të incidenteve të sigurisë që i lejojnë asaj të kryejë vrasje të synuara të individëve që i klasifikon si “objektiva me vlerë të lartë”. /tesheshi.