Psiko-onkologjia: si të merreni psikologjikisht me tumorin

Marrja e një diagnoze të kancerit mund të jetë shumë e vështirë. Në të vërtetë, kjo sëmundje nuk mund të na prekë vetëm në nivel fizik, por gjithashtu mund të ndikojë si në shëndetin tonë emocional ashtu edhe në marrëdhëniet tona më të afërta. Por çfarë mund të bëjmë për të trajtuar shkatërrimet psikologjike të kancerit?

Psiko-onkologjia është një trajtim psikologjik i fokusuar në trajtimin e simptomave mendore dhe emocionale që vijnë nga një sëmundje si tumori. Njerëzit të cilët janë diagnostikuar me kancer mund të përfundojnë duke vuajtur nga probleme psikologjike, të sjelljes, emocionale dhe sociale. Në shumë raste, kanceri krijon shqetësime të mëdha si për ata që vuajnë nga ai, ashtu edhe për familjet e tyre. Këto emocione mund të ndikohen nga një sërë faktorësh, të tillë si lloji i kancerit, ku janë pacientët në jetën e tyre dhe se si ata priren t’i qasen situatave stresuese ose të vështira.

Efektet psikologjike të kancerit

Njerëzit që vuajnë nga kanceri mund të vuajnë nga aspektet e mëposhtme emocionale:

Anhedoniao mpirje mendore: Njerëzit me kancer mund të përjetojnë mpirje në mendime dhe emocione. Kjo do të thotë, ata mund të ndihen të izoluar nga emocionet dhe ndjenjat e tyre. Në këtë mënyrë ata mund të ndihen indiferentë ndaj ngjarjeve të përditshme.

Lodhja fizike dhe mendore: Diagnoza e kancerit mund t’i lërë njerëzit të ndihen vazhdimisht të rraskapitur. Kjo ndjenjë lodhjeje mund të jetë për shkak të gjithë stresit dhe shqetësimit emocional që sjell kjo sëmundje.

Ankthi: Kanceri gjithashtu mund të shkaktojë që njerëzit të ndjejnë shumë frikë dhe të shqetësohen për të ardhmen e tyre. Këto mendime janë zakonisht të lidhura ngushtë me frikën e ndjesisë së dhimbjes ose frikën e vdekjes.

Trishtimi dhe depresioni: Shumë njerëz me kancer përfundojnë duke ndier shumë trishtim. Edhe pas përfundimit të trajtimit, ata ende mund të ndihen të trishtuar. Ky trishtim është një përgjigje e zakonshme ndaj çdo sëmundjeje të rëndë.

Ndjenjat e vetmisë: Njerëzit me kancer mund të ndihen të vetmuar ose të larguar nga të tjerët. Kjo mund të ndodhë sepse njerëzit mund të mendojnë se askush nuk mund ta kuptojë se çfarë po kalojnë për shkak të sëmundjes.

Këto janë disa nga efektet emocionale që kanceri mund të ketë tek njerëzit që vuajnë prej tij. Duke pasur parasysh këto simptoma, është e rëndësishme të kërkoni këshilla nga një psikolog profesionist specializuar në onkologji.

Si të përballemi psikologjikisht me kancerin?

Duke marrë parasysh efektet psikologjike që mund të pësojnë personat me kancer , disa nga rekomandimet që mund të marrim në konsideratë për ta trajtuar atë janë si më poshtë:

Mësoni për sëmundjen tuaj: një nga mënyrat se si mund të përballeni me ndjenjën e mungesës së kontrollit që mund të ndjeni kur keni kancer është duke mësuar për diagnozën tuaj të kancerit.

Komunikoni: Shprehja e emocioneve tuaja me të dashurit tuaj do t’ju ndihmojë të ndiheni më të mbështetur ndërsa lundroni në diagnozën dhe trajtimin e kancerit. Po kështu, nëse nuk ju pëlqen të flisni në momente të caktuara për sëmundjen tuaj, duhet të mësoni të vendosni kufij.

Parashikoni ndryshimet e mundshme fizike: Kanceri do të sjellë disa ndryshime fizike në trupin tuaj, kështu që parashikimi i tyre do t’ju ndihmojë t’i përballoni ato në mënyrë më efektive.qëndrueshmëri. Informimi i vetes për atë që mund të vuani ose ndryshoni do t’ju lejojë të ecni përpara dhe të keni një mentalitet më të mirë ndaj tyre.

Mbani një mënyrë jetese të shëndetshme: Një mënyrë jetese e shëndetshme do t’ju ndihmojë të keni më shumë energji dhe vitalitet pavarësisht kancerit. Kjo do të përfshijë një dietë të shëndetshme, pushim të mjaftueshëm dhe stërvitje të rregullt.

Rishikoni qëllimet dhe prioritetet tuaja: Identifikoni gjërat më të rëndësishme në jetën tuaj. Me këtë në mendje, është e rëndësishme t’i kushtoni kohë asaj që ju sjell më shumë vlerë ose aktiviteteve që janë më kuptimplotë për ju.

Përpiquni të ruani stilin tuaj të jetesës: Në shumë raste, njerëzit që vuajnë nga kanceri përfundojnë duke ndryshuar jetën e tyre në shumë aspekte për shkak të sëmundjes. Kjo mund të përfundojë në rritjen e ndjenjave të mungesës së kontrollit mbi ndryshimet që mund të sjellë kanceri. Prandaj, mund të jetë e rëndësishme të ruani rutinat tuaja, veçanërisht ato që ju bëjnë të ndiheni më mirë.

Flisni me njerëz të tjerë që vuajnë nga kanceri: Vetmia që mund të përjetohet për shkak të kësaj sëmundje mund të luftohet duke folur me njerëz të tjerë që vuajnë nga ajo. Ju mund të zgjidhni të merrni pjesë në grupe mbështetëse për njerëzit me kancer.

Takoni një psikolog: Nëse vuani nga shumë efekte emocionale të kancerit, është e rëndësishme të mendoni të vizitoni një psikolog profesionist, i specializuar në psiko-onkologji. Ky specialist do t’ju ndihmojë të përballeni me të gjitha shqetësimet psikologjike që mund të lindin nga kjo sëmundje.

Kanceri është një sëmundje shumë e rëndë. Megjithatë, shumë njerëz mbijetojnë si fizikisht ashtu edhe emocionalisht. Prandaj, është thelbësore të ruhet një frymë elastike gjatë kësaj sëmundjeje.