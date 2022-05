Publikohen imazhet jo zyrtare të Galaxy Z Fold 4

Nuk vihet re asnjë shenjë që të lë të kuptosh si një hapësirë për lapsin S-Pen. Kujtojmë Z Fold 3 kishte mbështetjen për S-Pen por jo një hapësirë për ta vendosur në smartfon.

Smartfoni i përfolur me ekran me palosje i këtij viti nga Samsung mund të jetë zbuluar në disa foto jo zyrtare të publikuar nga insajderët Onleaks.

Pamjet tregojnë një dizajn të ngjashëm të Galaxy Z Fold 4 me paraardhësin me një ekran kopertinë 6.2-inç dhe të brendshëm 7.6-inç. Por bie në sy ridizajnimi i hapësirës së kamerës së pasme inspiruar nga Galaxy S22 Ultra.

Ekrani i brendshëm raportohet të ketë një kamër selfie nën ekran, një tipar që zhgënjeu vitin e kaluar. Në pjesën e pasme vihen re tre kamera për të cilat ende mungojnë detajet.

So… Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyZFold4! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

This exclusive comes on behalf of @Smartprix -> https://t.co/TJAHf06oAS pic.twitter.com/ByxZYJov9p

— Steve H.McFly (@OnLeaks) May 11, 2022