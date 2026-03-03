Publikohen videot e dëshmive të Bill Clintonit e Hillary Clintonit lidhur me Epsteinin

Videot e ish-presidentit të SHBA-së, Bill Clinton dhe ish-sekretares së Shtetit, Hillary Clinton, duke iu përgjigjur pyetjeve rreth të dënuarit për krime seksuale Jeffrey Epstein u publikuan të hënën nga një komision i Dhomës së Përfaqësuesve që po heton rastin e financierit tashmë të ndjerë.
Regjistrimet e dëshmive, që zgjatën me orë të tëra gjatë dy ditëve javën e kaluar, tregojnë se të dy Clintonët u distancuan nga Epsteini. Bill Clinton i tha komisionit se ai e kishte ndërprerë marrëdhënien me Epstein vite para se financieri ta pranonte fajësinë në vitin 2008 për kërkim shërbimi seksual nga një vajzë e mitur.
Ish-presidenti demokrat tha se e kujton për herë të parë takimin me Epstein kur udhëtoi me avionin e tij privat në vitin 2002 për punën humanitare të Clintonëve, dhe se u ndanë një vit më pas.
“Nuk pashë asgjë kur isha pranë tij që të më bënte të kuptoja se ai po trafikonte gra”, i tha Bill Clinton komisionit.
Epstein e vizitoi Shtëpinë e Bardhë disa herë gjatë presidencës së Clintonit dhe ekzistojnë fotografi ku ata shtrëngojnë duart, por Bill Clinton tha se nuk i kujtonte ato ndërveprime.
Hillary Clinton tha se as nuk e kujtonte të ishte takuar ndonjëherë me Epsteinin.
Megjithatë, ata u përballën me orë të tëra pyetjesh nën betim nga ligjvënësit, të cilët po kërkojnë përgjegjësi për këdo që ka qenë në dijeni ose ka injoruar abuzimin e Epstein ndaj vajzave të mitura.
Ata u morën në pyetje për afro 4 orë e gjysmë secili.
Në mes të depozitimit të tij, Bill Clinton u pyet nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump, duhet të detyrohet të dëshmojë para komitetit.
“Kjo është për ju të vendosni”, tha ai. “Por ai e njihte mirë”.
Clinton pastaj shfrytëzoi momentin për të komentuar një bisedë personale që kishte pasur një herë me Trumpin rreth Epstein rreth viteve 2002 ose 2003.
“[Trump] nuk më tha kurrë asgjë që të më bënte të mendoja se ai ishte i përfshirë në ndonjë gjë të papërshtatshme në lidhje me Epsteinin. Thjesht nuk e bëri. Ai vetëm tha: ‘Ishim miq dhe pastaj u prishëm për shkak të një marrëveshjeje toke, një marrëveshjeje pronësie’. Kaq.”
Ai thotë se biseda kishte ndodhur në fushën e golfit të Trump gjatë një eventi për mbledhje fondesh.
Clinton u pyet edhe për një email dërguar Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtore e Epsteinit e dënuar me burgim, nga ndihmësi i tij kryesor Doug Band dhe nëse llogaria nga e cila u dërgua i përket atij.
“Praktikisht jo. Nuk kam dërguar kurrë asnjë email prej saj”, tha ai.
Ai thotë se në atë kohë, rreth nëntë muaj pasi kishte lënë detyrën, ai madje nuk zotëronte as telefon. Kujton vetëm dy herë në të gjithë jetën e tij që ka dërguar një email.
Jeffrey Epstein drejtonte një rrjet trafikimi seksual që viktimizoi dhjetëra gra të reja dhe të mitura për vite me radhë. Financieri i njohur në qarqet e larta të shoqërisë amerikane vdiq në qelinë e tij në vitin 2019, para se të dënohej. Vdekja e tij u cilësua si vetëvrasje.