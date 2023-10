Publikohet një imazh ngacmues i konceptit elektrik modular nga Lexus

Një imazh ngacmues i konceptit të ardhshëm modular elektrik të Lexus u publikua nga prodhuesi japonez i automjeteve në tregun e tij vendas, duke zbuluar pak tek pjesa e përparme e makinës, duke përfshirë atë që duket të jetë një grup dritash LED gjatë ditës.

Makina koncept do të zbulohet plotësisht muajin e ardhshëm në panairin Japan Mobility Show 2023 dhe vendos hapin për makinën e parë të gjeneratës së re me bateri të markës japoneze që planifikohet të debutojë në vitin 2026 duke përdorur një platformë krejt të re, një proces prodhimi të riinxhinieruar dhe një theksimi në efikasitet.

Mbetet e paqartë nëse makina që shfaqet në këtë imazh të fundit ngacmues ka ndonjë lidhje me sedanin futuristik me distinktiv Lexus të publikuar në prill, por duke gjykuar nga hapjet e mëdha në parakolpin e përparmë dhe pasqyrat anësore elektronike të hollë si letër, ne do të rrezikonim të themi se është e njëjta makinë koncept.

Aktualisht, Lexus shet vetëm crossover-in tërësisht elektrik RZ në Shtetet e Bashkuara, derisa në Evropa shitet vetura elektrike nën-kompakt UX 300e, por marka luksoze në pronësi të Toyota-s dëshiron të aktivizohet plotësisht me automjete me bateri, duke synuar të ofrojë një opsion elektrik për secilin model që bën në vitin 2030 dhe të prodhojë vetëm EV deri në vitin 2035.