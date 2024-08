Publikohet videoja që tregon performancën e një modeli ikonë të Mercedes në një rrugë të drejtë

Modelet e vjetra Mercedes janë ikonë për një sërë arsyesh.

Ata janë të bukur, të besueshëm dhe praktik.

Por, ata nuk njihen saktësisht për shpejtësinë në rrugë të drejtë, me shumicën e shembujve që kanë motorë dizel me fuqi të dobët.

Sipas Engine Swap Depot, ky Mercedes 300TD i gjeneratës së vjetër W123 e ka këmbyer motorin 3.0 litra me naftë me një Ford Barra 4.0 litërsh turbocharged.

Ndërtuesit pas këtij krijimi, Valtonen Motorsport me bazë në Finlandë, e lidhën motorin e ri me një kuti ingranazhesh automatike me tetë shpejtësi.

Së fundmi, një video e publikuar në YouTube, tregon performancën e këtij modeli në një rrugë të drejtë.