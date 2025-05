Punëtorët e “Pastrimit” në grevë para Komunës së Prishtinës

Punëtorët e Kompanisë rajonale të mbeturinave “Pastrimi”, kanë nisur grevën e para ndërtesës së Komunës së Prishtinës.

Në njoftimin e Shoqatës Sindikale të “Pastrimit” për grevën, thuhej se qëllimi i saj është shprehja e pakënaqësisë dhe kërkesës për zgjidhje emergjente ndaj situatës së rëndë financiare ku është futur ndërmarrja, “si pasojë e mosshlyerjes së obligimeve financiare nga Komuna”.

“Formati i tubimit: Pjesëmarrës: rreth 300 punëtorë dhe të punësuar të KRM “Pastrimi”; Vendndodhja: përreth objektit të Komunës së Prishtinës, me qëndrim të vazhdueshëm; Do të përdoren rreth 20 kamionë, të cilët do të parkohen në mënyrë të rregullt dhe pa bllokuar rrugët emergjente; Greva do të jetë paqësore, pa ndërhyrje në veprimtarinë e organeve publike, dhe në koordinim me autoritetet policore”, thuhej në njoftim.

Ka disa ditë që ndërmarrja “Pastrimi” nuk po i grumbullon mbeturinat. Ajo ka thënë se është e detyruar ta ndërpresë shërbimin, për siç ka thënë, mospagesës së borxhit prej 2.7 milionë eurosh nga Komuna.

E Komuna ka mohuar borxhin dhe ka akuzuar ndërmarrjen për sabotazh. Në mes të këtyre akuzave, qyteti është mbushur bërllok dhe është alarmuar për rreziqe shëndetësore, ndërsa Prokuroria është aktivizuar për të grumbulluar informata për situatën.