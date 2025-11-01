Punonjësit e mbrojtjes civile në Gaza rikuperohen gjatë armëpushimit të brishtë

Punonjësit e emergjencës në Gaza po përpiqen të rikuperohen gjatë armëpushimit të brishtë, duke e ditur se çdo moment mund të thirren sërish për të shpëtuar jetë nën bombardime izraelite.
“Gjatë këtij gjenocidi, të gjithë donim vetëm të mbijetonim. Ne shpresonim që, nëse shpëtonim, të mos humbnim arsyen nga ato që pamë,” tha punonjësi i shpëtimit Abdullah al-Majdalawi për Al Jazeera.
Zjarrfikësi Nouh al-Shaghnoubi tha se me qetësimin e sulmeve, më në fund po e njeh sërish familjen e tij. “Pas humbjes së shumë kolegëve e miqve, e kuptuam çfarë kemi kaluar. Nuk kemi më shtëpi, as ndjenjë sigurie, por do të vazhdojmë të jetojmë,” shtoi ai. /mesazhi