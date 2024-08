Punonjësit e ndihmës në Ga’za bëjnë thirrje për ar’mëpushim, dënojnë vr’asjen e grave dhe fëmijëve

Shkalla e shkatërrimit në Gaza nuk duhet të “na mpijë”, përkundrazi duhet “të ndezë vendosmërinë tonë për të kërkuar drejtësi dhe paqe”, kërkon Tarneem Hammad, menaxhere e avokimit dhe komunikimit për Ndihmën Mjekësore për Palestinezët (MAP).

“Dyzet mijë jetë të humbura në Gaza … Jo më”, tha Hammad për Al Jazeera.

“A e dini se çfarë do të thotë të humbasësh 40,000 njerëz të tu? Kjo do të thotë se 40,000 gra, fëmijë, të rinj, të rritur dhe të moshuar nuk do të jenë më atje”, tha për Al Jazeera, Fikr Shalltoot, drejtori i MAP në Gaza.

“Fëmijët nuk do të rriten kurrë, nuk do të shkojnë kurrë në shkollë apo universitet. Gratë nuk do të lindin dhe nuk do të jenë aty për të mbajtur fëmijët e tyre… Do të thotë se 40,000 familje janë të pikëlluara dhe zemrat e tyre janë thyer,” tha ajo.

“Njerëzit po humbasin besimin në komunitetin ndërkombëtar. Ata janë të zemëruar dhe të zhgënjyer dhe besojnë se bota i ka dështuar dhe i ka zhgënjyer,” shtoi ajo.