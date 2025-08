Putin pret mbretin e Malajzisë në një vizitë shtetërore historike

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se qarkullimi tregtar midis Rusisë dhe Malajzisë është rritur me më shumë se 40 për qind nga janari deri në maj të këtij viti, ndërsa u takua me mbretin malajzian Sulltan Ibrahim në Moskë, transmeton Anadolu.

Sulltan Ibrahim mbërriti në Moskë të martën, duke u bërë monarku i parë malajzian që viziton Rusinë që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve në vitin 1967.

“Qarkullimi po rritet dhe po rritet me një ritëm shumë të mirë. Do të doja të theksoja se për periudhën nga janari deri në maj të këtij viti, qarkullimi ynë tregtar është rritur me më shumë se 40 për qind, që sipas mendimit tim është një tregues i shkëlqyer”, tha Putin, duke hapur takimin me monarkun në Kremlin.

Putin tha se bashkëpunimi midis dy vendeve në platforma të ndryshme ndërkombëtare, kryesisht brenda kornizës së OKB-së, është gjithashtu i koordinuar mirë.

“Është e njohur mirë se një nga prioritetet e politikës së jashtme të Rusisë në drejtimin aziatik është zhvillimi i dialogut me Shoqatën e Kombeve të Azisë Juglindore, ku Malajzia mban presidencën këtë vit. Dhe ne jemi mirënjohës ndaj jush, madhëria juaj, sepse Malajzia jo vetëm që mbështet marrëdhëniet dypalëshe me Rusinë, por gjithashtu kontribuon në zhvillimin e kontakteve tona me të gjitha vendet në rajon”, tha ai.

Putin theksoi se Moska mbështet ambicien e Kuala Lumpurit për t’u bërë një vend partner i grupit BRICS.

“Unë besoj se kjo është një ngjarje historike nga e cila do të përfitojnë si marrëdhëniet tona dypalëshe, ashtu edhe zhvillimi i vetë unionit. Unë e di që vendi juaj mori pjesë aktive në samitin e fundit të BRICS-it në Rio de Zhaneiro”, tha ai.

Nga ana e tij, mbreti malajzian tha se vizita e tij zyrtare në Moskë ishte motivuar nga dëshira për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe me Rusinë.

“Kjo vizitë pasqyron dëshirën time të sinqertë për të rritur dhe përmirësuar marrëdhënien dhe ndërveprimin tonë. Siç thonë në Rusi, miqësia është shumë më e rëndësishme se paratë”, tha ai.