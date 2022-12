Putin takon Lukashenkon, çfarë u diskutua mes dy liderëve

Vladimir Putin është takuar me homologun e tij bjellorus, Aleksandr Lukashenko, dy herë në 24 orët e fundit për të diskutuar shumë çështje, sipas një njoftimi nga agjencia shtetërore bjelloruse e lajmeve Belta.

Takimet u zhvilluan në Shën Petersburg, këtë mëngjes në Muzeun Rus, si dhe në një samit jozyrtar të Komonuelthit të Shteteve të Pavarura (CIS) mbrëmjen e djeshme.

“Ditën e djeshme diskutuam shumë çështje. Ndonjëherë duhen vite që disa shtete të diskutojnë kaq shumë gjëra në një periudhë kaq të shkurtër kohore. Ndërkohë vendosëm shumë pika mbi ‘i’ në mbrëmje, duke vazhduar dialogun tonë në Minsk, pasi ishte kryesisht për ekonominë,” tha Lukashenko.

Putin e kishte ftuar Lukashenkon këtë mëngjes për të diskutuar “marrëdhëniet dypalëshe” dhe çështje të tjera të rëndësishme.

#Putin and #Lukashenko met in the #Russian museum in #SaintPetersburg. pic.twitter.com/yJVkA848eN

— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022