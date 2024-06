Që në moshën dyvjeçare, një fëmijë mund të dallojë të mirën nga e keqja

Si mëson një i vogël të ndjejë dhembshuri me të tjerët

Është e rëndësishme që fëmijët të mësojnë për ndryshimin midis sjelljes së drejtë dhe të gabuar, por sa vjen kjo vetvetiu natyrshëm?

Zhvillimi i fëmijës është një temë komplekse që ndryshon dhe zhvillohet vazhdimisht. Prindërit mund të jenë kureshtarë kur do të fillojnë të shohin vlera morale te fëmijët?

Sipas Gracepoint Wellness-it, kjo zakonisht ndodh në një moshë mjaft të hershme, mosha mesatare është 2 deri në 5 vjeç. Më pas fëmijët do të fillojnë të shfaqin sjellje dhe besime që bazohen në moral.

Një shembull i kësaj do të ishte – nëse një fëmijë sheh një fëmijë tjetër duke luajtur me një lodër dhe ia merr atë lodër, duke bërë që fëmija tjetër të qajë dhe të mërzitet, a do të veprojë ai në të vërtetë moralisht apo jo.

Ata mund të fillojnë të kuptojnë se ajo që bënë ishte e gabuar dhe se shoku i tyre qau, dhe më pas mund të shohin se nëse e kthejnë lodrën, mund të përpiqen të “korrigjojnë” veprimet e tyre.

Mënyra më e mirë për të mësuar mbi moralin

Nëse prindërit pyesin se çfarë mund të bëjnë për të inkurajuar ndërtimin e një sjelljeje të mirë, përgjigjja është fare e thjeshtë. Sipas ekspertëve, rregulli më i mirë për t’u mësuar fëmijëve tuaj është ende “rregulli i artë”. Do të thotë që ju duhet t’i trajtoni të tjerët ashtu siç ju do të dëshironit t’ju trajtojnë të tjerët. Kjo thënie mund të jetë e vjetër, por është ende aktuale dhe mund t’i ndihmojë fëmijët të mendojnë për diçka në një mënyrë tjetër, për veprimet e tyre të mira dhe të këqija.

Nëse një fëmijë ka qenë i keq me një vëlla apo motër, duhet ta pyesim – si do të ndihej nëse do t’i bëhej kjo. Ata ndoshta do të thonë se nuk do të ndihej mirë, dhe kështu i bëni ata të mendojnë për të tjerët dhe ndjenjat e tyre.