Qeveria e Kosovës publikon programin zyrtar për 18-vjetorin e Pavarësisë

Qeveria e Kosovës publikon programin zyrtar për 18-vjetorin e Pavarësisë

Qeveria e Kosovës ka bërë publike programin e manifestimeve shtetërore për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së vendit, me aktivitet të organizuar gjatë gjithë ditës.

Dita nis në orën 7:00 me ngritjen solemne të Flamurit të Republikës së Kosovës, e pas 20 minutave, në orën 7:20, mbahet mbledhja solemne e Qeverisë.

Në orën 7:30 do të zhvillohen nderime te Monumenti i të Pagjeturve, ndërsa pesë minuta më vonë mbahet homazhe te Pllaka Përkujtimore e Fëmijëve të Vrarë.

Në orën 8:00 do të mbahet homazhe te varri i ish-Presidentit Dr. Ibrahim Rugova, e në orën 8:10 te varri i veprimtarit Adem Demaçi.

Nga ora 9:00 pritet të zhvillohen homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, ndërsa në 10:30 mbahet seanca solemne e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Në orën 11:25 bëhen nderime te Monumenti Heroinat, e në 11:30 do të zhvillohet parakalimi i Trupave të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës.

Programi përfundon me pritjen shtetërore nga Presidentja, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri në orën 17:30, dhe më pas me koncertin solemn të Filharmonisë së Kosovës.

Ky program synon të nderojë figurat dhe ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Kosovës dhe të forcojë identitetin shtetëror.

