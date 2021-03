Qeveria Hoti e “lëshon dorën”, paga shtesë për Shërbimin Korrektues, Doganat, ATK-në…

Qeveria Hoti e ka lëshuar dorën në ditët e fundit të ekzistencës së saj. Në takimin virtual të Qeverisë që po ndodh këto momente, Qeveria e Kosovës ka vendosur që të alokojë mjetet shtesë për Shërbimin Korrektues të Kosovës.

Punëtorët e Shërbimit Korrektues pritet t’u plotësohen kërkesat pas protestave që kishin ditëve të fundit.

Qeveria do t’i gëzojë sot edhe punëtorët e Doganave, ATK-së dhe AUV-së që do t’u alokjë mjete nga Programi i rimëkëmbjes ekonomike.

Arsyetimi i Qeverisë për këto mjete është për shkak të angazhimit të shtuar në punë në luftën ndaj pandemisë.

Për ndarjen e mjeteve financiare nga Qeveria e Kosovës të premtën ka patur reagim edhe nga Albin Kurti.

“Keqshpenzim të buxhetit nën maskën e përballjes me pandeminë, por kryekëput me synimin e ndikimit në mbështetjen elektorale. Secili vendim që ka nënkuptuar shpenzim të pakontrolluar të parasë publike pas rrëzimit të qeverisë anti-kushtetuese do të auditohet dhe për çdo keqpërdorim do fillohen procedurat normale të kërkimit të përgjegjësisë” ka thënë Kurti në reagimin e fundit.