Qeveria miraton planin qeverisës, këto janë punët që synohen të kryhen

Qeveria e Kosovës ka shpalosur disa nga pikat kryesore të programit qeverisës të saj.

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka thënë se prioritet primar do të jetë, menaxhimi i pandemisë dhe lehtësimi i pasojave të shkaktuara nga pandemia.

“Menaxhimi i pandemisë dhe lehtësimi i pasojave të shkaktuara nga pandemia. Menaxhimi i pandemisë po bëhet në shumë fronte, megjithatë prioritet mbetet sigurimi i vaksinave dhe deri tash është siguruar një numër solid i tyre. Deri në fund të vitit synojmë vaksinimin e 60% të popullatës. Daljen nga pandemia e shohim si mundësi për orientimin e ekonomisë drejt prodhimit dhe eksportit. Zotimet tona për krijimin e Bankës Zhvillimore dhe Fondin Sovran do t’i realizojmë deri në fund të mandatit. Vitin e ardhshëm do të shuhet AKP”, tha ai.

Tutje, Kurti tha se Kosova do të aplikojë për anëtarësim në BE

“Ne do të aplikojmë me kërkesën për anëtarësim në BE. Si prioritet i yni është luftimi i krimit dhe korrupsionit nëpërmjet një qeverisjeje që ofron mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës që i kanë dhënë mbështetjen maksimale këtij orientimi”, tha Kurti.

Në vijim keni disa nga zotime kryesore të kryeministrit Kurti dhe qeverisë së tij që u bënë të ditura gjatë mbledhjes së qeverisë.

Do të ndërmarrim vetting në polici, prokurori dhe pozita në intelegjencë.

Do të reforojmë skemat sociale dhe s’do ketë varfëri sociale.

Do të reformojmë sistemin pensional.

Do të sigurojmë shtesa për fëmijët dhe rimbursim për familjet e varfëra.

Do të ndërtojmë 160 çerdhe.

Do të sigurojmë banim të përballueshëm për çiftet e reja.

Paga minimale do të jetë 250 euro.

Do ta përmbyllim zhvillimin e sistemit informativ shëndetësor.

Do ta përmbyllim reformën e Administrës Publike.

Trepçën do ta bëjmë ndërmarrje fitimprurëse.

Deri në fund të mandatit do të angazhohemi për qasje në ujë të pijshëm gjithandej.

Në infrastrukturë do të mundësojmë finalizimin e lidhjeve kyqe dhe aksin Prizren – Tetovë.

Do ta ndërtojmë parkun tekno-industrial më të madhin në rajon.

Prioritet do të jetë edhe mbështetja për fermerët.

Do të ndërtojmë një ekonomi të qendrueshme dhe siguri në ushqim.

Përmes krijimit të instrumenteve në investim do të sigurohemi që kapitali të kanalizohet në krijimin e vendeve të punës.

Siguria dhe shëndeti në punë me prioritet, do ketë pesëfishim të inspektorëve.

Do të aplikojmë dhe anëtarësohemi në Kartën e Adriatikut.

Do të bëjmë dialog parimor, të përgatitur e të përgatitur me Serbinë me marrëveshje për njohje reciproke.

Do të afrohemi dhe bashkëpunojmë ngushtë me Shqipërinë.

Do ta përgatisim padinë për gjenocid ndaj Serbisë në GJND.

Do të jemi të aftë për mbrojtje të sovranitetit.

Do të punojmë me përgjegjësi institucionale e transparencë radikale.

Do të zhvillojmë prioritetet për zhvillim gjithëpërfshirës.

“Këto prioritete do të zbatohen në bazë të mundësive buxhetore dhe i njëjti do të jetë në rishikim çdo vit”, tha Kurti.

Programi në fjalë me këto zotime dhe disa ndërhyrje është votuar nga ministrat e qeverisë Kurti.