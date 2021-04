Qofte shtëpie në qull me Arra

Tradita e kuzhinës shqiptare ofron një larmishmëri recetash e gatimesh speciale, nga ato që tërheqin oreksin me shijen e tyre fantastike.Një prej këtyre recetash, qoftet me qull dhe arra.Është ndër gatimet me shijen më të përkryer që lezetosin tryezën kur i përgatit e shërben.

Përbërësit

300-400 gr mish i grirë

2 feta të holla buke

1 kokërr vezë

2 lugë gjelle miell

1-2 kokrra qepë

4 thelpinj hudhrash

Nenexhik

Majdanoz

Kripë

Për qullin

2 lugë gjelle me miell

2 lugë gjelle vaj ulliri

3-4 garuzhde me ujë

2 lugë gjelle me arra të shtypura

Kripë

Përgatitja

Përgatisni qoftet si zakonisht. Bashkoni të gjithë përbërësit në një enë.

Fetat e bukës lagini me pak ujë që të zbuten para se t’i hidhni tek përbërësit.

Përziejini të gjitha bashkë derisa të krijohet një masë homogjene.

Më pas masën e krijuar ndajeni në toptha të vegjël.

Kalojini në miell, skuqini dhe lërini mënjanë.

Ndërkohë në tiganin ku kemi skuqur qoftet hedhim miellin e kaurdisim për pak dhe shtojmë ujin e kripë dhe vijojmë ta përzjejmë derisa të krijohet një masë kremoze por jo shumë e trashë.

Masa zihet për 2-3 minuta dhe hiqet nga zjarri.

I hidhet pak uthull si dhe arra të shtypura. Sipas dëshirës hidhen edhe hudhra të shtypura.

Në pjatë vendosen qoftet dhe mbulohen me qullin e përgatitur spërkaten me pak majdanoz të freskët dhe jani gati për t’u shërbyer.