QUINT-i dhe BE-ja i bëjnë thirrje Listës Serbe për rishqyrtim të pozicionimit për zgjedhjet e 21 prillit

Vendet e QUINT-it dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje Listës Serbe që të rishqyrtoj pozicionin e saj rreth bojkotimit të zgjedhjeve të 21 prillit në veri.

Përmes një deklarate të përbashkët, QUINT-i deh BE-ja e kanë ftuar edhe Qeverinë e Kosovës që të reagoj ndaj, siç kanë thënë, shqetësimeve të qytetarëve gjatë këtij procesi.

“Ne e pranojmë se zgjedhjet e 23 prillit 2023 nuk dhanë zgjidhje politike afatgjatë për këto bashki dhe se qeverisja përfaqësuese në veri do të rikthehet kur zgjedhjet për kryetarë komunash do të zhvillohen me pjesëmarrjen aktive të të gjitha komuniteteve. Megjithatë, bojkotimi i votës së 21 prillit nuk do të japë këtë rezultat, e as nuk do të sjellë ndonjë dobi për qytetarët që jetojnë në veri. Prandaj, i bëjmë thirrje Listës Srpska dhe të gjithë të tjerëve që kanë bërë thirrje për tërheqje për të rishqyrtuar pozicionet e tyre dhe për të përdorur plotësisht mjetet demokratike në dispozicion për të avancuar demokracinë efektive dhe përfaqësuese. I bëjmë thirrje Qeverisë së Kosovës që të jetë reaguese ndaj shqetësimeve të qytetarëve dhe të veprojë me profesionalizëm gjatë gjithë këtij procesi. Ju bëjmë thirrje të gjithë palëve të interesit që të veprojnë në mënyrë të tillë që të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote në veri të Kosovës të kenë mundësi të marrin pjesë”, thuhet në reagimin e QUINT-it dhe BE-së.

Në reagim thuhet se Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara dhe Zyra e BE-së në Kosovë pranojnë se, në përputhje me kërkesat e saj ligjore, Kosova do të mbajë votat për rinumërimin e kryetarëve të bashkive më 21 prill në katër komunat e veriut të Kosovës. Sipas tyre, ky votim kërkohet si rezultat i përpjekjeve të suksesshme të inicimit të kryer nga qytetarët në kuadër të kornizës ligjore ekzistuese, dhe si të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

“Na vjen keq për deklaratat e Listës Srpska dhe aktorëve të tjerë politikë serbë kosovarë që bëjnë thirrje për tërheqje nga pjesëmarrja në këtë votim për rinumërimin e kryetarëve Pjesëmarrja demokratike është kyçe për të siguruar që institucionet e zgjedhura të jenë përfaqësuese të popullsive që shërbejnë. Votimi është një liri kritike e shoqërive demokratike”, thuhet tutje në reagim.