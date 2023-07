Kryeministri Edi Rama ka arritur në Presidencën e Kosovës ku u prit nga Presidentja Osmani.

Kjo vizitë e tij në Kosovë është në kuadër të turit në vendet e Ballkanit, të cilin e nisi sot.

Nga takimi me Osmanin, mediave u lejua të marrin vetëm pamje.

Rama pas Osmanit do të takohet me kryeparlamentarin Konjufca, por ende nuk ka një konfirmim nëse do të ketë takim me homologun e tij Albin Kurti.