Rama drejt SHBA për Asamblenë e OKB, takim edhe me shqiptarët

Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt SHBA-së për të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, punimet e së cilës nisin më 22 dhe mbyllen më 28 shtator.
Këtë vit radhën për të përfaqësuar Shqipërinë nuk e ka presidenti Begaj, por shefi i qeverisë, që sipas axhendës paraprake pritet të mbajë fjalën gjatë paradites së 25 shtatorit, me orarin amerikan.
Sipas traditës, të gjithë liderët do të kenë mundësi të shkrepin një foto me presidentin amerikan, Donald Trump.
Gjithashtu, kryeministri Rama është ftuar në Galanë e Komunitetit Shqiptar në New York më 24 shtator.
Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane do të organizojë mbrëmjen e dytë vjetore të Galasë së tij, ku janë të ftuar si kryeministri Rama dhe kreu i PD-së, Sali Berisha, por edhe liderë të tjerë të Ballkanit Perëndimor.
Sipas burimeve, shefi i qeverisë, Rama, e ka pranuar ftesën për këtë mbrëmje gala, ku pritet të dekorohet edhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, me “Knight of the Order of Scanderbeg”.
Sipas organizatorëve, Galaja e këtij viti pritet të bashkojë liderë politikë, diplomatë dhe përfaqësues të komunitetit për të vlerësuar kontributet e diasporës dhe për të forcuar partneritetin strategjik midis Shteteve të Bashkuara dhe kombit shqiptar. /tema