Rama kritikon BE-në për mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është shprehur me tone kritike në samitin e BE-Ballkani Perëndimor në Brdo të Sllovenisë, për shkak të mos heqjes së regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës.

Ai gjatë fjalimit të tij ka thënë se pavarësisht se BE ka deklaruar publikisht se Kosova ka përmbushur kushtet për heqjen e vizave, një gjë e tillë ende nuk po ndodh.

“Por, çfarë ndodh me ekzistencën e 2 milionë qytetarëve nga Kosova ende të mbyllur brenda vendit të tyre pas disa vitesh që vendi arriti pajtueshmërinë e plotë për liberalizimin e vizave. A nuk është surreale që ata të mund të udhëtojnë lirshëm jashtë vendit të tyre nën një regjim brutal të hequr me ndihmën e bombave të SHBA dhe BE dhe tani çlirimtarët e tyre i mbajnë të kyçur? Nga rruga BE -ja i ka dhënë liberalizimin e vizave 52 milionë njerëzve jashtë Bashkimit të ardhshëm dhe jo vetëm më parë, por edhe pasi vetë BE deklaroi publikisht se Kosova përmbushi të gjitha kriteret teknike dhe madje edhe kriteret krejtësisht ad hoc të zgjidhjes së kufirit me Malin e Zi”, tha Rama, transmeton KP.

Rama ndërkaq ka ironizuar vonesën e hapjes së negociatave nga ana e BE-së duke e krahasuar fjalën zgjerim me një jehonë të ndrojtur të së kaluarës.

Sipas Ramës, për shqiptarët është mjaft e dhimbshme për të dëgjojnë nga BE -ja përsëri dhe përsëri se Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë, por për fat të keq BE -ja që ata adhurojnë nuk është në gjendje të përmbushë premtimet e saj.

Kryeministri shqiptar theksoi para liderëve të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor se Shqipëria i ka bërë detyrat e shtëpisë, por për fat të keq BE -ja që ata adhurojnë nuk është në gjendje të përmbushë premtimet e saj.

Ai e ka konsideruar një komplot bllokimin që ka bërë Bullgaria për Maqedoninë e Veriut, duke përmendur se nuk është i vetmi.

“Me keqardhje them se kam humbur besimin se Bullgaria do të jetë në gjendje të kapërcejë ngërçin së shpejti, sepse ata duken të bllokuar nga zjarri që ndezën për të ngrohur votuesit e tyre me flakë nga e kaluara e lavdishme. Për votuesit e tillë nuk mund të ketë rëndësi që ata kanë marrë peng dy shtete, të cilat sipas të gjitha mendimeve janë të pafajshme dhe të pajtueshme. Por duhet të ketë rëndësi për BE -në që po humb fytyrën para njerëzve të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Deri tani mund të shpresoj se ky bllokim i pakuptimtë nuk do të bëhet një ngjarje e përsëritur”, tha Rama.

Rama gjithashtu ka përmendur pikat në të cilat BE duhet të mbështesë Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor.

“Së pari, BE mund të tregojë se thotë atë që do të thotë dhe do të thotë atë që thotë, duke mbështetur Ballkanin Perëndimor ekonomikisht përmes Planit Ekonomik dhe Investimeve. Së dyti, BE mund të na ndihmojë të mbështesim të rinjtë tanë duke krijuar mekanizma integrimi në rrjetin e tij të arsimit të lartë për të na ndihmuar të mbajmë më të mirën dhe më të ndritshmin. Së treti, BE -ja mund të na ndihmojë duke mbështetur plotësisht nismën tonë për Ballkanin e Hapur, e cila është një përpjekje e bashkërenduar e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë për të parandaluar që Procesi vizionar i Berlinit të bëhet një hije e tij dhe të kthehet në një turne vjetor të samiteve nëpër Evropë që përsëriten si ky samit përsërit atë të 18 viteve më parë, pa dhënë rezultate të prekshme,” tha Rama.

Rama e mbylli fjalimin e tij me ironi ndaj BE-së, duke thënë se bie dakord me deklaratën përfundimtare të samitit, edhe pse askush nuk na pyeti për mendimin e Ballkanit Perëndimor gjatë hartimit të tij.