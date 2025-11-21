Ramallah: Varrosën dy të rinjtë e vrarë nga forcat izraelite

Dy të rinj palestinezë, Amro Khaled Ahmed al-Marbou (18 vjeç) dhe Sami Mshajekh (16 vjeç), u varrosën sot në Kafr Aqab dhe në kampin Amari, pasi u vranë nga plumbat e ushtrisë izraelite në orët e para të mëngjesit.
Trupi i Sami Mshajekh u mor nga Spitali Palestinë në Ramallah dhe u çua në shtëpinë e tij në Kafr Aqab, ku familjarët dhe banorët i bënë nderimet e fundit. Më pas, ai u dërgua në xhaminë e fshatit për faljen e xhenazes dhe u varros në varrezat lokale.
Edhe Amro al-Marbou u përcoll nga një numër i madh banorësh. Procesioni i tij kaloi nëpër rrugët e Ramallahut dhe Birës, dhe u çua fillimisht në shtëpinë e tij në kampin Amari për një përshëndetje të fundit. Më pas u fal namazi i xhenazës në xhaminë e kampit dhe i riu u varros në varrezat e zonës.
Të dy të rinjtë humbën jetën pasi u qëlluan nga forcat izraelite gjatë një sulmi në Kafr Aqab herët në mëngjes. /mesazhi