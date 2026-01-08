Raporti: Ja kush është përgjegjës për përmbytjet në Shqipëri

Qeveria tregon me gisht natyrën, por dje si opozitë gishtin e kishte nga pushteti
Nëse ka një gjë që mund të parashikohet në Shqipëri, madje me lehtësi, është se në veri apo jug të vendit, disa qindra hektarë me tokë do të gjenden nën ujë çdo fund-vjeshtë apo fillim-dimër, shkruan kështu A2 CNN.
Të përmbyturit kërkojnë dëmshpërblim, opozita kërkon shpallen e “Gjendjes së fatkeqësisë natyrore” ndërsa qeveria herë ja hedh fajin ndotësve e herë intensistetit të reshjeve.
Por Kontrolli i Lartë i Shtetit, në një raport auditi për përmbytjet në Vlorë ka gjetur të tjerë fajtorë.”
“Sa trajtuar në këtë raport, mosfunksionimi i kolektorëve dhe kanaleve kryesore kullues, mosfunksionimi në kapacitetin maksimal i hidrovorit të qytetit mund të konsiderohet se është arsyeja kryesore e përmbytjes së Vlorës. Pastrimi i kanaleve dhe rehabilitimi i sistemit kullues është një detyrë urgjente, sepse pa një funksionim të mirë të kullimit qyteti është i rrezikuar gjithmonë nga përmbytjet”, thuhet nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, siç raporton A2 CNN.
“Punët e verës që lihen për dimër”, është arsyeja e përmbytjeve e përmbledhur me pak fjalë.
“Mangësitë e evidentuara në lidhje me kryerjen e procesit të pastrimit të kënetave dhe pusetave të shiut në mënyrë periodike, krijon kushtet për bllokimin e kanaleve të kullimit, për shkak të grumbullimit të materialeve dhe mbetjeve në pika të ndryshme të tubacioneve të kullimit”, vijon raporti.
Kjo do të thotë se nëse kanalet do ishin pastruar dhe hidrovorët riparuar, banorët e Novoselës në Vlorë ndoshta nuk do të urdhëroheshin të largoheshin nga banesat për shkak të rrezikut të lartë të përmbytjeve nga lumi Vjosë.
“Për pastrimin e kanaleve të cilat janë klasifikuar si urgjente në zonat e Novoselës dhe Nartës me qëllim shmangien e rrezikut të përmbytjeve; për të realizuar pastrimin e plotë të kanaleve kulluese dhe sigurimin e argjinaturave, duke përcaktuar më parë objektet më prioritare që do t’i nënshtrohen procesit të pastrimit dhe mirëmbajtjes; -për kryerjen e inspektime të vazhdueshme lidhur me gjendjen teknike të hidrovorëve, duke dokumentuar të dhënat që konstatohen si dhe të përcaktohen nevojat për remonte vjetore të tyre”.
Në një tjetër raport, Agjencia Kombëtare të Mjedisit paralajmëron se përmbytjet apo erozionet pritet të shtohen për shkak të ndryshimeve të forta klimaterike. Ekspertë të pushtetit vendor paralajmërojnë se në mungesë të fondeve të mjaftueshme për të parandaluar, nga buxhetet e bashkive do të dalin më shumë para për të dëmshpërblyer të përmbyturit.
Dhe për kujtesë, qeveria ia ka atribuar natyrës përmbytjet më të fundit, edhe pse kreu i saj Rama është ndër ata që në kushte opozite akuzonte me të madhe pushtetin e kohës për përmbytje të ngjashme, me akuzën klasike, atë të korrupsonit. /tesheshi