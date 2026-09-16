Raportimi i mediave kryesore botërore pas vendimit të Gjykatës Speciale

Mediat kryesore botërore kanë shkruar menjëherë pas vendimit të Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimin, të mërkurën në Hagë.
Titujt e medieve më prestigjioze u fokusuan me theks të posaqëm tek dënimi i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Media amerikane “CNN” kishte titullin “Gjykata e Hagës dënon ish-presidentin e Kosovës, Thaçi, për krime lufte, me 25 vjet burgim”.
“Një gjykatë e mbështetur nga Bashkimi Evropian dënoi të mërkurën ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për katër akuza për krime lufte të kryera gjatë luftës së vendit të tij për pavarësi nga Serbia dhe e dënoi atë me 25 vjet burg.
Thaçi, 58 vjeç, i cili dha dorëheqjen nga detyra gati gjashtë vjet më parë për t’u përballur me akuzat, u dënua nga një panel gjyqtarësh në Dhomat e Specializuara të Kosovës për vrasje, torturë, trajtim mizor dhe ndalim arbitrar”, shkruan CNN.
Ndërsa titulli i agjencisë “Reuters” ishte “Ish-presidenti i Kosovës, Thaçi, dënohet me 25 vjet burg për krime lufte”.
“Thaçi, 58 vjeç, u dënua me 25 vjet burg për krime të kryera si komandant i lartë i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) gjatë ndarjes së dhunshme të territorit nga Serbia në vitet 1990. Gjykata tha se ai ishte fajtor për vrasjen e 96 kundërshtarëve politikë dhe bashkëpunëtorëve të dyshuar me forcat serbe të sigurisë nga forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë konfliktit”, shkruan Reuters.
Edhe agjencia britanike “The Guardian” ka raportuar për vendimin me titullin ”Ish-presidenti i Kosovës Thaçi dënohet me 25 vjet burg nga gjykata ndërkombëtare në Hagë”.
“Ish- komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe më vonë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, është dënuar me 25 vjet burg nga gjykata ndërkombëtare në Hagë, pasi ai mbahet penalisht përgjegjës për krime lufte gjatë ndarjes së dhunshme nga Serbia në vitet 1990”, shkruan Guardian.
Media prestigjioze amerikane The New York Times poashtu vëri theksin tek ish-presidenti Thaçi, me titullin “Ish-lideri i Kosovës dënohet me 25 vjet burg për krime lufte”