Raportohen shpërthime në disa zona të Iranit jugor

Mediat iraniane kanë raportuar se shpërthime janë raportuar në disa zona të Iranit jugor, transmeton Anadolu.
Televizioni shtetëror i Iranit raportoi për gjashtë shpërthime në qytetin portual jugor Bandar Abbas.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars njoftoi se 10 shpërthime u dëgjuan në qytetin jugor të Sirikut dhe katër të tjera në fshatin Misin, në ishullin Qeshm.
Deri më tani nuk është raportuar për viktima apo dëme materiale.
Më vonë, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara (CENTCOM) deklaroi se kishte nisur “një seri sulmesh të fuqishme” kundër Iranit, në përgjigje të asaj që e përshkroi si sulme iraniane ndaj tre anijeve tregtare që po kalonin përmes Ngushticës së Hormuzit.
CENTCOM tha se sulmet synojnë t’i imponojnë Iranit “kosto të rënda”, duke akuzuar Teheranin për shënjestrimin e anijeve tregtare në një rrugë ujore ndërkombëtare dhe për shkeljen e armëpushimit.