Ballina Sport Boterori 2026 Zvicra në çerekfinale, fiton me penallti

Zvicra në çerekfinale, fiton me penallti

Granit Xhaka ka realizuar penallti, Gregor Kobel ndali një gjuajtje nga pika e bardhë dhe Zvicra ka bërë vend në çerekfinale të Kupës së Botës në futboll.

Zvicra fitoi në penallti ndaj Kolumbisë me rezultatin 4:3.

Nuk është shënuar gol në 120 minuta lojë në ndeshjen e fundit të një të tetës së finales në Kupën e Botës.

Zvicra dhe Kolumbia nuk ia kanë dalë të shënojnë gol gjatë kohës së rregullt ë ndeshjes së fundit të një të tetës së finales të Kupës së Botës.

Granit Xhaka dhe Ardon Jashari startuan te Zvicra. Ky i fundit u zëvendësua pas pjesës së parë, ndërsa Xhaka u ndëshkua me karton të verdhë në minutën e 51-të për shkak të ndërhyrjes së ashpër ndaj një lojtari të Kolumbisë.

Në çerekfinale, Zvicra do të përballet me Argjentinën.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram