Argjentina bën mrekullinë, kualifikohet në çerekfinale

Tre gola për më pak se një çerek ore, ia mundësuan Argjentinës kalimin në çerekfinale të Botëtèrorit.
Argjentina mposhti Egjiptin 3:2 me përmbysje të rezultatit, duke bërë mrekullinë.
Egjipti ishte në avantazh prej dy golave, por Cristian Romero, Lionel Messi dhe Enzo Fernandez shënuan për fitoren e madhe.
Yasser Ibrahim dhe Mostafa Abdelraouf ishin realiztor për Egjiptit, të cilit iu anulua një gol pas rishikimit të VAR-it.
Në anën tjetër, Messi humbi penalltinë në fillim të ndeshjes, duke dështuar dy herë rresht nga pika e bardhë.
Tani, Messi është në kuotën e tetë golave në këtë turne.