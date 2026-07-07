Ballina Sport Boterori 2026 Argjentina bën mrekullinë, kualifikohet në çerekfinale

Argjentina bën mrekullinë, kualifikohet në çerekfinale

Tre gola për më pak se një çerek ore, ia mundësuan Argjentinës kalimin në çerekfinale të Botëtèrorit.

Argjentina mposhti Egjiptin 3:2 me përmbysje të rezultatit, duke bërë mrekullinë.

Egjipti ishte në avantazh prej dy golave, por Cristian Romero, Lionel Messi dhe Enzo Fernandez shënuan për fitoren e madhe.

Yasser Ibrahim dhe Mostafa Abdelraouf ishin realiztor për Egjiptit, të cilit iu anulua një gol pas rishikimit të VAR-it.

Në anën tjetër, Messi humbi penalltinë në fillim të ndeshjes, duke dështuar dy herë rresht nga pika e bardhë.

Tani, Messi është në kuotën e tetë golave në këtë turne.

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