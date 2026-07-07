Cilat janë rreziqet që na vijnë nga zgara

Kur temperaturat rriten, rritet edhe përdorimi i barbekjuve, qoftë në shtëpi, në parqe, gjatë kampingut apo në plazh. Dhe pavarësisht se shumë supermarkete më parë kishin ndaluar shitjen e barbekjuve njëpërdorimshe, ato janë ende gjerësisht të disponueshme.
“Bëhet fjalë vetëm për të qenë vigjilentë dhe për të kuptuar se gatimi jashtë mbart rreziqe të natyrshme, veçanërisht nëse përdorni qymyr të nxehtë’, thotë Phil Garrigan, ish-zjarrfikës dhe kryetar i Këshillit Kombëtar të Shefave të Zjarrfikësve të Mbretërisë së Bashkuar.
“Ne do të dekurajonim përdorimin e skarave njëpërdorimshe kur është mot ekstrem», thotë ai. ‘Nëse kemi pasur një periudhë të zgjatur moti të nxehtë dhe bari është tharë si kallami, përdorimi i një skare ka potencialin që një shkëndijë ose nxehtësia të shkaktojë zjarr”, shton ai.
Dhe ndërsa gatimi jashtë paraqet probleme në lidhje me sigurinë nga zjarri, ata që hanë në ajër të pastër duhet të jenë të kujdesshëm edhe për atë që konsumojnë, thotë Sylvia Anderson, një konsulente për sigurinë ushqimore.
“Çdo verë shoh të njëjtat gabime në sigurinë ushqimore që bëhen në barbeque. Njerëzit relaksohen sepse janë jashtë, por moti i ngrohtë krijon kushtet ideale që bakteret e dëmshme të shumohen, kështu që është edhe më e rëndësishme të mendojmë për sigurinë ushqimore kur gatuajmë jashtë.”
Pra, cilat janë rreziqet për të cilat duhet të jemi të vetëdijshëm?
Ushqim i pagatuar
Ndërkohë që klientët mezi presin ushqimin e tyre, mund të jetë joshëse të nxitosh ose ta mbingarkosh barbekynë, duke rritur rrezikun që ushqimi të mos gatuhet siç duhet.
“Një nga rreziqet më të mëdha është mishi i pagatuar mirë, veçanërisht pula, hamburgerët, salçiçet dhe qebapët”, thotë Anderson.” Barbekjutë shpesh kanë pika të nxehta dhe të ftohta, kështu që ushqimi mund të digjet nga jashtë, ndërsa në mes është ende i gjallë. Unë rekomandoj përdorimin e një termometri me sondë ushqimi. Ushqimi duhet të arrijë një temperaturë bazë prej të paktën 75°C. Kjo eliminon hamendësimet dhe ju jep besim se ushqimi është i sigurt për t’u ngrënë.”
Por mishi i pagatuar mirë nuk është problemi i vetëm. “Bakteret nuk bëjnë pushime vetëm sepse dielli po shkëlqen”, thotë Anderson. Mos harroni ushqimet e ftohta. Sallatat, sallata me lakër dhe salcat janë të gjitha ushqime me rrezik të lartë. Në një ditë të nxehtë vere, ato mund të hyjnë shpejt në zonën e rrezikut të temperaturës – midis 8°C dhe 63°C – ku bakteret shumohen me shpejtësi. Mbajini këto ushqime në një kuti të freskët”, shton ajo.
Kontaminimi i kryqëzuar
Për ata që gatuajnë jashtë në hapësirë publike, mund të jetë joshëse të përdorin të njëjtat enë kuzhine, në vend që të çojnë gjithçka me vete në park. Por kjo mund të çojë në përhapjen e baktereve të dëmshme.
“Pula dhe mishi i gjallë përmbajnë natyrshëm baktere të tilla si kampilobakteri, salmonela dhe E. coli. Mos përdorni kurrë të njëjtën dërrasë prerëse, mashë, thikë ose pjatë servirjeje për ushqime të gjalla dhe të gatuara, përveç nëse janë larë plotësisht”, thotë Anderson.
Vendosja e hamburgerëve të gatuar përsëri në tabaka ku më parë ishin të gjallë, mund të përhapë gjithashtu baktere. Ashtu si edhe lejimi që lëngjet e mishit të ndotin produkte të tjera ushqimore. “Nëse lëngjet e mishit të gjallë pikojnë mbi sallata, bukë të thekur ose ushqim të gatuar, këto baktere transferohen menjëherë”, thotë Anderson.
Shkëndija fluturojnë
Përdorimi i skarave njëpërdorimshe në tokë të thatë ose moshedhja e tyre siç duhet mund të çojë në shkëndija zjarri. Ngrini ato mbi diçka të ndezshme, siç është një tullë, dhe lini gjithmonë ujë brenda tyre pas përdorimit.
“Kemi pasur zjarre në pyje si pasojë e skarave të hedhura njëpërdorimshe», thotë Garrigan, duke shtuar se përdoruesit inkurajohen të mbajnë me vete një shishe ujë për ta derdhur mbi skarë pasi të ketë mbaruar dhe ta lënë të ftohet mjaftueshëm përpara se ta hedhin në shtëpi ose në një kosh metalik.
“Nëse njerëzit nuk e kanë shuar siç duhet një skarë njëpërdorimshe dhe nuk e kanë ftohur mjaftueshëm, atëherë shkëndija individuale mund të lëvizin nga tepsia e skarës në mjedisin e thatë të eshkës. Ata mund të mos e kenë vënë re fare, por kjo fillon të zhvillohet me kalimin e kohës në një zjarr të konsiderueshëm”, shton ai.
Përdorimi i përshpejtuesve
Barbekjutë duhet të ndizen duke përdorur mjetet e duhura, të tilla si blloqe ndezëse zjarri ose letër ndezëse brenda enëve të disponueshme.
“Ne do t’i dekurajonim njerëzit që përdorin përshpejtues në çfarëdo mënyre, forme apo forme për të ndezur barbekynë, sepse kjo ka potencialin për djegie të pakontrolluar, pra në fakt, një top zjarri”, thotë Garrigan.
“Gjithashtu do t’i dekurajonim njerëzit që përpiqen ta rindezin barbekynë, e cila tashmë është ndezur dhe ndoshta nuk është përdorur mjaftueshëm. Përdorimi i përshpejtuesve në çfarëdo mënyre ka potencialin që zjarri të zhvendoset nga vetë barbekyja te personi”, shton ai.
Siguria e fëmijëve
Barbekjutë përdoren shpesh në evente shoqërore, qoftë në shtëpi apo në një hapësirë publike, por është e rëndësishme të jesh vigjilent në çdo kohë, veçanërisht nëse janë të pranishëm fëmijë të vegjël. Dhe zbatoni të njëjtat parime që do të përdornit në kuzhinën tuaj në shtëpi.
“Fëmijët mund të pësojnë djegie nëse shtrijnë dorën për të marrë një copë ushqim nga skara, kështu që prindërit duhet të jenë jashtëzakonisht vigjilentë. Sigurohuni që fëmijët të jenë të vetëdijshëm për rreziqet dhe mundësinë që ata të digjen edhe vetë”, thotë Garrigan.
Dhe gjëra të tjera për t’u marrë në konsideratë…
Thëngjijtë mund të gjenerohen edhe nga erëra të vogla dhe të transportohen në një farë largësie, kështu që kushdo që bën kamping, mbajeni barbekynë në një distancë të arsyeshme nga tenda.
Garrigan thotë: “Mos gatuani brenda tendës suaj me një skarë sepse prodhon gazra monoksidi karboni dhe mund të vuani nga stresi. Gatuajeni larg saj dhe sigurohuni që ta shuani plotësisht skarën në fund të përdorimit.”