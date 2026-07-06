Trump “kërkoi” nga shefi i FIFA-s të rishikojë kartonin e kuq të sulmuesit amerikan Balogun

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka konfirmuar se bisedoi me presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, për t’i kërkuar rishikimin e kartonit të kuq të sulmuesit amerikan Folarin Balogun në një ndeshje të Kupës së Botës javën e kaluar, duke u shprehur se nuk beson se ndërhyrja përbënte faull, transmeton Anadolu.
“Kërkova një rishikim, sepse nuk mendoja se ishte faull. Pra, po, kërkova një rishikim nga FIFA. Fola me një njeri që gëzon respekt të madh”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Javën e kaluar, Balogun u përjashtua me karton të kuq direkt pasi ndërhyri ndaj Tarik Muharemoviq të Bosnje e Hercegovinës në fitoren 2-0 të SHBA-së në fazën e 1/16-ave të finales.
Të dielën, FIFA njoftoi se pezullimi i Balogun ishte vënë në pritje për një periudhë prove prej një viti, duke i hapur rrugën sulmuesit 25-vjeçar të luajë në ndeshjen e 1/8-tës së finales të së hënës kundër Belgjikës në Seattle.
Federata Belge e Futbollit tha të dielën se ishte e “habitur” nga vendimi i FIFA-s për ta bërë Balogun të disponueshëm për ndeshjen kundër përfaqësueses belge, pavarësisht kartonit të kuq që mori në raundin e mëparshëm.