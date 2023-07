Raportohet për 45 të vdekur në një aksident rrugor në Kenia

Të paktën 45 persona u vdiqën të premten kur një kamion u përplas me disa automjete dhe goditi disa këmbësorë në perëndim të Kenisë.

Aksidenti i së premtes në mbrëmje ndodhi në një vend të njohur për aksidente pranë qytetit Londiani, i cili është rreth 200 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit, Nairobi.

Oficerët në vendngjarje numëruan 45 trupa, por besohet se më shumë njerëz ishin të bllokuar në rrënoja, tha një udhëheqës i policisë për AP-në.

Numri i personave të plagosur mbetet i paqartë.

Dëshmitarët e cituar nga media lokale thanë se kamioni doli nga autostrada kryesore dhe goditi disa automjete përpara se të godiste këmbësorët dhe tregtarët. Dëshmitarët shpërndanë foto të automjeteve të shkatërruara.

Shoqëria e Kryqit të Kuq në Keni tha se reshjet e dendura të shiut kishin ndërprerë reagimin dhe se njerëzit ishin ende të bllokuar në automjetet e shkatërruara. /rel

🔔 — A road accident in Londiani, western Kenya has claimed at least 48 lives after a lorry carrying a shipping container veered off the road and collided with multiple vehicles. pic.twitter.com/FLOf3dJjGf

— OFF-AIR ™ 🔔 (@OffAirNewsRoom) July 1, 2023