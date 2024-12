Raportohet se Apple po zhvillon një iPhone dhe iPad me ekran me palosje

WSJ thotë se Apple ka qenë duke zhvilluar pajisjet në fjalë prej vitesh ndërsa iPhone me ekran me palosje do të jetë i pari që do të bëhet i disponueshëm.

Hapi i madh i radhës i pajisjeve mobile të Apple mund të jetë një format i ri me palosje sipas disa raportimeve të publikuara ditën e Dielë.

Sipas Wall Street Journal, Apple synon të lançojë dy pajisje me ekrane me palosje në 2 vitet e ardhshme. Bëhet fjalë për një model të madh 19-inç që mund të konkurrojë me monitorët desktop si dhe një model më i vogël që do të shërbejë si iPhone me ekran me palosje por më të madh sesa ekrani i iPhone 16 Pro Max.

WSJ thotë se Apple ka qenë duke zhvilluar pajisjet në fjalë prej vitesh ndërsa iPhone me ekran me palosje do të jetë i pari që do të bëhet i disponueshëm. Kompania raportohet se do ta lançojë në 2026 edhe pse ekziston mundësia që të shtyhet edhe me një vit.

Bloomberg nga ana tjetër e përshkruan pajisjen e madhe si një iPad gjigant dhe që ka marrë vëmendjen kryesore të Apple edhe pse ky i fundit ka eksploruar një iPhone me ekran me palosje.

Me sa duket ekipi po bën përparim të rëndësishëm drejt qëllimit të tij për të krijuar një ekran pa rrudha që është e dukshme në ekranet ekzistuese të palosshme kur ato hapen.