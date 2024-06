Raportuesja speciale e OKB-së thotë se ush’tria iz’raelite është “kri’minale” dhe “im’orale”

Francesca Albanese, raportuesja speciale e OKB-së për situatën e të drejtave të njeriut në territorin e pushtuar palestinez, ka thënë se ushtria izraelite është “imorale” krahas të qenit “një nga ushtritë më kriminale në botë”.

Duke cituar Chris Sidotin, anëtar i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar të Kërkimit (COI), i cili bëri vërejtjen origjinale në lidhje me kriminalitetin ushtarak izraelit, Albanese tha se “nuk kishte nevojë të kishte një autoritet shpirtëror për të arritur në këtë përfundim”.

“Duke marrë parasysh standardet e ulëta në të cilat ata [dhe shumë kolonë të paligjshëm] kanë zbritur,” shtoi ajo.

The “one of the most criminal armies in the world” is also profoundly immoral. No need to be a spiritual authority to arrive at this conclusion, considering the low standards to which they (and many illegal settlers) have descended. https://t.co/tEcNfLBJDK

