Rashida Tlaib: Gjenocidi në Gaza ende po vazhdon

Kongresistja amerikane Rashida Tlaib ka akuzuar qeverinë e Shteteve të Bashkuara për bashkëpunim në mizoritë në Gaza, duke thënë se fëmijët palestinezë po vriten nga armë të prodhuara në SHBA.
Në një postim në platformën X, Tlaib tha se “gjenocidi ende po vazhdon” dhe se fëmijët po vriten nga bombat e prodhuara në Shtetet e Bashkuara, ndërsa ata që mbijetojnë do të mbeten të traumatizuar përgjithmonë.
Ajo kërkoi që qeveria amerikane t’i japë fund bashkëpunimit në ato që i cilësoi si akte mizore të spastrimit etnik. /mesazhi