Real Madridi i pandalshëm, fiton derbin lokal ndaj Atletico Madridit

Real Madridi e ka fituar 2-0 derbin lokal ndaj Atletico Madridit në kuadër të javës së 17-të në La Liga.

Pas vetëm 16 minutash lojë, Los Blancos kaluan në epërsi me anë të Karim Benzemas që u asistua prej Vinicius Junior.

Ky ishte edhe rezultati i pjesës së parë, derisa në të dytën vendasit shënuan edhe një herë.

Ishte minuta e 57-të e takimit kur Marco Asensio shënoi për 2-0, me Vinicius që ishte sërish në rolin e asistuesit.

Atletico më nuk kishte shpresa për të marrë një pikë nga ky takim, derisa mbretërit ishin tejet të organizuar në të gjitha fazat e fushës.

Pas javës së 17-të Real Madridi vazhdon të jetë lider me 42 pikë, ndërsa Atletico është në të katërtin me 29 sosh.

Në xhiron e 18-të, Reali do të përballet me Cadizin, ndërsa Atletico do të ketë punë me Sevillën.