Real Madridi refuzon mega ofertën nga Arabia Saudite për Vinicius Jr

Ylli i Real Madridit , Vinicius Junior është lidhur me një lëvizje në Arabinë Saudite në javët e fundit, dhe ndërsa duket se ka pak mundësi që marrëveshja të arrihet, thashethemet vazhdojnë të qarkullojnë rreth parave që ata do të ishin të gatshëm të shpenzonin për brazilianin.

Pas bisedimeve për një kontratë mbi 1 miliard euro për Vinicius Jr, Arabia Saudite do të ishte e gatshme të ndante edhe 500 milionë euro për të nënshkruar me superyllin brazilian.

Është folur se Vinicius ndoshta do të konsideronte një ofertë nëse do të mbërrinte – deri më tani ka pasur vetëm mendime që kanë mbërritur në kampin e tij – por Real Madrid nuk do ta pranonte.

Sipas gazetës Mundo Deportivo, drejtuesit e Los Blancos do t’i kërkojnë Vinicius Juniorit të përmbushet klauzola e lirimit prej 1 miliard euro përpara se të lejohet të largohet.

Situata mund të bëhet më interesante sezonin e ardhshëm, kur Vinicius ka vetëm dy vjet të mbetur në marrëveshjen e tij, që përgjithësisht është rreth kohës kur diskutohen kontratat e reja.

Interesi saudit është një levë e mirë në çdo negociatë. Po kështu, nëse Vinicius nuk është i gatshëm të rinovojë me ta, Los Blancos mund të konsiderojë një ofertë të egër.