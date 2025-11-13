Receta: Petulla tradicionale shqiptare

Përbërësit:

  • 2 gota miell
  • 1 gotë ujë i vakët
  • 1 lugë e vogël kripë
  • 1 lugë maja buke
  • Vaj për skuqje

Për servirje: kos ose mjaltë (sipas dëshirës)

Përgatitja:

  1. Në një enë, përzieje miellin me majanë dhe kripën.
  2. Shto ngadalë ujin derisa të formohet një brumë i butë.
  3. Lëre të pushojë për 20–30 minuta që të fryhet.
  4. Nxeh vajin në tigan dhe me lugë hidhe brumin me kujdes.
  5. Skuqi petullat derisa të marrin ngjyrë të artë në të dy anët.
  6. Shërbeji të ngrohta me kos ose mjaltë sipër — një mëngjes i thjeshtë e plot shije.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI