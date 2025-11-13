Receta: Petulla tradicionale shqiptare

Përbërësit:
- 2 gota miell
- 1 gotë ujë i vakët
- 1 lugë e vogël kripë
- 1 lugë maja buke
- Vaj për skuqje
Për servirje: kos ose mjaltë (sipas dëshirës)
Përgatitja:
- Në një enë, përzieje miellin me majanë dhe kripën.
- Shto ngadalë ujin derisa të formohet një brumë i butë.
- Lëre të pushojë për 20–30 minuta që të fryhet.
- Nxeh vajin në tigan dhe me lugë hidhe brumin me kujdes.
- Skuqi petullat derisa të marrin ngjyrë të artë në të dy anët.
- Shërbeji të ngrohta me kos ose mjaltë sipër — një mëngjes i thjeshtë e plot shije.