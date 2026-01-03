Red Bull RB17 gati për prodhim, zbulohen pamjet

Një pamje e hershme e hiperveturës së parë rrugore të Red Bull u pa në korrik të vitit 2024.
Megjithatë, sot, kompania ka mbyllur dizajnin përfundimtar të hiperveturës së saj RB17 përpara se të dalë në shitje këtë vit – dhe duket fantastike.
RB17 lindi nga njohuritë e Red Bull në Formula 1, që do të thotë se është projektuar për të bërë një gjë: të shkojë jashtëzakonisht shpejt.
Pamja e re e pasqyron këtë.
Krahasuar me prototipin origjinal, RB17 i prodhimit duket më i mprehtë, më i ngushtë dhe me sa duket më i shpejtë .
Edhe pse RB17 është vetëm për pistë, ajo ka disa gjëra që do të prisnit të shihnit në një hiperveturë për rrugë.
Këto përfshijnë elementë thelbësorë si pasqyrat dhe një fshirëse xhami, që do të thotë se vetura që shihni është ka shumë të ngjarë më afër prodhimit se kurrë më parë.
Brenda, Red Bull është shndërruar në një veturë të plotë garash.
Nuk ka ekrane me prekje dhe asnjë shpërqendrim të panevojshëm; kontrollet fizike dominojnë kabinën.
Në zemër të RB17 është një motor V-10 me aspirim natyral 4.5 litra, i zhvilluar nga Cosworth.
Ky motor prodhon rreth 1,000 kuaj fuqi më vete dhe është i çiftëzuar me një motor elektrik që shton 200 kuaj fuqi shtesë.
Në përgjithësi, RB17 prodhon plot 1,200 kuaj fuqi.
Fuqia shkon te rrotat e pasme nëpërmjet një kutie shpejtësie sekuenciale me gjashtë marshe.
Red Bull do të ndërtojë vetëm 50 kopje të RB17.
Kompania ende nuk ka dhënë detaje specifike për çmimin, por mund të supozohet me siguri se do të kushtojë shumë më tepër se shtatë shifra.
RB17 aktualisht po i nënshtrohet testimit përfundimtar, që do të thotë se prodhimi nuk duhet të jetë larg.