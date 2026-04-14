Raporti i OKB-së: Lufta në Iran mund të çojë 32 milionë njerëz të tjerë në mbarë botën drejt varfërisë

Një raport i Organizatës së Kombeve të Bashkuara thekson se 32 milionë njerëz të tjerë mund të shkojnë drejt varfërisë në mbarë botën, për shkak të ndikimit të luftës në Iran.
“Bota po përballet me një tronditje të trefishtë”, tha raporti i Programit të Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, me energjinë, ushqimin dhe rritjen ekonomike të prekura nga konflikti dhe vendet në zhvillim që pritet të goditen më rëndë.
“Ndërsa ndikimet janë të përqendruara në vendet e prekura drejtpërdrejt nga konflikti dhe ato që varen nga energjia e importuar, gjetjet tregojnë dëme të konsiderueshme afatgjata për vendet më të varfra që janë shumë larg luftimeve”, tha UNDP.
32 milionë njerëz të tjerë mund të shkojnë në varfëri “nën skenarin më të keq”, thuhej në raport.
Administratori i UNDP-së, Alexander De Croo, tha se lufta ishte “zhvillim në të kundërt”.
“Konflikti mund të zhbëjë brenda disa javësh atë që vendet kanë ndërtuar gjatë viteve”, vijoi më tej Alexander De Croo.