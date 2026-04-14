Një ushtar izraelit i vrarë dhe tre të plagosur në përleshjet në jug të Libanit

Një ushtar izraelit u vra dhe tre të tjerë u plagosën në përleshjet në Libanin jugor, tha ushtria izraelite të martën, transmeton Anadolu.
Midis të plagosurve përfshihej një ushtar në gjendje të moderuar dhe dy me lëndime të lehta, tha ushtria izraelite.
Incidenti vjen ndërsa Izraeli vazhdon një ofensivë të zgjeruar në Libanin jugor pas një sulmi ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars, pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 2.089 persona dhe kanë plagosur 6.762 të tjerë.
Bejruti dhe Tel Avivi do të zhvillojnë takimin e tyre të parë të martën në Departamentin e Shtetit të SHBA-së në Washington, me qëllim sigurimin e një armëpushimi dhe nisjen e bisedimeve të drejtpërdrejta.