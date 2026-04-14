Mbështetësit e Trump-it: O Zot, paskemi zgjedhur Antikrishtin!

Presidenti fshiu postimin ku ai shfaqet si Jezusi, po i qëndron sulmeve të tij brutale ndaj Papa Leonit
Më pak se një vit pasi nënshkroi ligjin që do të heqë gati 12 milionë amerikanë nga sigurimi shëndetësor duke eliminuar Medicaid, Donald Trump postoi si për ironi një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale të vetes në Truth Social.
The Guardian raporton se imazhi e përshkruante atë si një figurë të ngjashme me Jezusin, me dritë hyjnore që buron nga duart e tij ndërsa shëron një burrë të prekur në një shtrat spitali, me një demon nga ferri që fluturon në sfond.
Presidenti e ka fshirë postimin, i cili pasoi edhe një tiradë të gjatë sulmesh ndaj Papa Leonit XIV, në të cilat ai e quajti atë “të dobët ndaj krimit” dhe fajësoi kreun e kishës katolike se ishte i ndikuar nga strategu i Barack Obamës.
Trump refuzoi t’i kërkonte falje Papës, duke thënë: “Ai doli publikisht. Unë thjesht po i përgjigjem Papa Leonit”. Sipas The Guardian, Trump u përball me zemërimin e disa prej mbështetësve të tij më të profilit të lartë dhe besnikë të krishterë, shumë prej të cilëve nuk kanë qenë në gjendje ta përmbajnë zemërimin e tyre të drejtë.
Riley Gaines, një prezantuese podkastesh në Fox News, shkroi në X se “nuk mund ta kuptojë pse Trump do ta postonte këtë”, duke shtuar se “Perëndia nuk do që të tallet”.
Megan Basham, një shkrimtare në gazetën konservatore Daily Wire, e quajti postimin “blasfemi TUNDUESE” dhe i kërkoi Trumpit ta hiqte menjëherë e t’i kërkonte falje popullit amerikan dhe Zotit.
Ndërkohë Isabel Brown tha se imazhi ishte “i neveritshëm dhe i papranueshëm” dhe një “keqinterpretim i thellë i popullit amerikan”. Kur gazetarët e pyetën Trumpin nëse ai kishte postuar një fotografi ku e përshkruante veten si Jezu Krishti, ai u përgjigj: “Nuk ishte një përshkrim, isha unë!”.
Ai këmbënguli se supozohej të ishte si mjek që po i bën njerëzit më mirë. The Guardian, shkruan se imazhi i gjeneruar nga inteligjenca artificiale që Trump ndau nuk ishte origjinal; ai u shfaq për herë të parë në shkurt nga Nick Adams, por në versionin e Trump, një ushtar në sfond u modifikua me photoshop në një figurë djallëzore me brirë.
Zëvendëspresidenti J.D.Vance e minimizoi ngjarjen si “një shaka” gjatë një reagimi për Fox News, duke thënë se Trump e hoqi postimin sepse njerëzit nuk po e kuptonin humorin e tij. Megjithatë, përplasja me Vatikanin mbetet e nxehtë.
Trump është angazhuar në një debat të ashpër publik me Papa Leonin, papën e parë të lindur në SHBA, pasi ky i fundit sugjeroi se një “iluzion i plotfuqishmërisë” po udhëhiqte politikën e jashtme të SHBA-së. Reagimet kanë qenë globale, nga Italia e deri në Iran, ku veprimi i Trump u cilësua si “përdhosje e Jezusit”.
Ndërkohë, në rrjetet sociale, një përdoruese e quajtur Mandy Arthur përmblodhi me këto fjalë dëshpërimin e shumë konservatorëve: “Zot, mund të kemi bërë një gabim dhe të kemi zgjedhur aksidentalisht Antikrishtin. Na dërgo ndihmë…”. /tesheshi