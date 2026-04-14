Turqia do të kërkojë financim të drejtë për klimën në COP31

Ministri i Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike të Turqisë, Murat Kurum, tha se Turqia do të mbrojë që financimi klimatik të arrijë drejtpërdrejt në rajonet e prekura dhe në vendet në zhvillim në COP31, duke u zotuar se vendi do të veprojë si një “ndërmjetës i ndershëm dhe gjyqtar i drejtë” në këtë proces, raporton Anadolu.
Duke folur në një program të titulluar “Ndryshimet klimatike dhe agjenda mjedisore në Turqi në rrugën drejt COP31”, i organizuar nga think tank-u SETA në një hotel në Ankara, Kurum theksoi se problemi thelbësor i njerëzimit sot nuk janë vetëm emetimet e karbonit, por edhe përballja e vazhdueshme mes njeriut dhe natyrës.
Ai vuri në dukje se diplomacia turke dikur ishte vetëm vëzhguese në platformat globale të klimës si Samiti i Rio-s, por tha se Turqia tani ka forcuar rolin e saj si aktor aktiv dhe me ndikim nën udhëheqjen e Presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Kurum theksoi se uji është bërë një burim strategjik dhe madje një faktor konflikti në botën e sotme, duke shtuar se shtetet që menaxhojnë mirë burimet ujore dhe prodhojnë energji pa dëmtuar natyrën do të formësojnë të ardhmen.
“Sot, konfliktet në rajonin tonë nxisin kriza energjetike, ndërsa konfliktet asimetrike rrisin paqëndrueshmërinë në tregjet e naftës. Kjo tregon se paqëndrueshmëria dhe ndryshimet klimatike përbëjnë një çështje ekologjike mbijetese” tha Kurum.
Ai deklaroi se Turqia e sheh krizën klimatike si një front që kërkon mbrojtje strategjike dhe si një mundësi zhvillimi, duke shtuar se kjo qasje duhet të shndërrohet në një plan veprimi konkret, të matshëm dhe vendimtar që përfshin të gjitha segmentet e shoqërisë.
– “Sistemi financiar global e vendos barrën jo mbi ata që ndotin, por mbi ata që ndoten”
Kurum tha se prioritetet e Turqisë në COP31 do të përfshijnë sigurinë e ujit dhe ushqimit, duke theksuar se bota po hyn në një epokë ku uji mund të zëvendësojë naftën si burim kritik.
“Po lëvizim me shpejtësi drejt një periudhe ku uji do të jetë qendror për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin rajonal” tha ai, duke shtuar se Turqia mbron një botë ku asnjë pikë uji nuk shpërdorohet dhe ku vendet arrijnë vetëmjaftueshmëri me mbështetje të drejtë financiare dhe teknike.
Duke theksuar nismën “Zero Mbeturina”, e cila është bërë një markë globale nën patronazhin e zonjës së parë Emine Erdogan, Kurum tha se kjo nismë përfaqëson një përpjekje për të mbrojtur “ligjin e natyrës”, duke shndërruar mbetjet në energji dhe lëndë të parë.
“Sistemi financiar global e vendos barrën jo mbi ata që ndotin, por mbi ata që ndoten. Ne e refuzojmë këtë në mënyrë thelbësore”, shtoi Kurum.
“Në këtë drejtim, ne e refuzojmë kategorikisht sistemin aktual. Turqia do të luftojë në COP31 për të siguruar që financimi klimatik të arrijë drejtpërdrejt në gjeografitë e prekura dhe vendet në zhvillim, dhe ne zotohemi të veprojmë si ndërmjetës i ndershëm dhe gjyqtar i drejtë”, tha Kurum.