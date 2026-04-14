Gjashtë vende arabe diskutojnë hapat për të ruajtur armëpushimin SHBA-Iran

Ministrat e jashtëm të gjashtë vendeve arabe zhvilluan një seri bisedash telefonike për të diskutuar mënyrat e ruajtjes së armëpushimit në fuqi midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Bisedimet mes kryediplomatëve të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Kuvajtit, Katarit, Egjiptit dhe Jordanisë u fokusuan në forcimin e armëpushimit, i cili është në fuqi që nga 8 prilli, dhe në mbështetjen e përpjekjeve për rifillimin e negociatave mes Washingtonit dhe Teheranit.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha se ministri i Jashtëm Faisal bin Farhan ka biseduar me telefon me Abdullah bin Zayed Al Nahyan të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani të Katarit të martën.
Ai gjithashtu ka marrë të hënën telefonata nga ministri i Jashtëm i Kuvajtit, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah dhe ministri i Jashtëm i Egjiptit Badr Abdelatty, shtoi ministria.
Diskutimet trajtuan zhvillimet rajonale, implikimet e tyre dhe përpjekjet e vazhdueshme diplomatike si dhe mënyrat për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe ndërkombëtar, sipas deklaratës saudite.
Ministria e Jashtme e Katarit tha në një deklaratë se Sheikh Mohammed dhe Bin Farhan shqyrtuan zhvillimet më të fundit, veçanërisht armëpushimin SHBA-Iran, duke theksuar nevojën për ruajtjen e tij për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin.
Ata theksuan rëndësinë e forcimit të koordinimit dhe intensifikimit të përpjekjeve të përbashkëta për ndalimin e përshkallëzimit, duke hapur rrugën për trajtimin e shkaqeve rrënjësore të krizës përmes mjeteve paqësore dhe dialogut dhe në fund arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare që siguron paqe të qëndrueshme, thuhet në deklaratën e Katarit.
Katar tha se diskutime të ngjashme u zhvilluan midis Sheikh Mohammed dhe ministrit të Jashtëm të Jordanisë Ayman Safadi, duke riafirmuar të njëjtat qëndrime.
Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se Abdullah bin Zayed diskutoi armëpushimin dyjavor midis SHBA-së dhe Iranit me homologun e tij nga Kuvajti, duke theksuar nevojën për përpjekje të unifikuara ndërkombëtare për vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në rajon.
Deklaratat erdhën pas bisedimeve të rralla të drejtpërdrejta mes SHBA-së dhe Iranit në Islamabad, Pakistan, të shtunën, të cilat synonin t’i jepnin fund konfliktit aktual, i cili filloi pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Teheranit më 28 shkurt, duke shkaktuar sulme hakmarrëse nga Irani ndaj Izraelit, Irakut, Jordanisë dhe vendeve të Gjirit që strehojnë forca ushtarake amerikane.
Megjithatë, bisedimet përfunduan herët të dielën pa ndonjë marrëveshje.