Zelenskyy mbërrin në Berlin për bisedime me kancelarin gjerman, Merz

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy mbërriti të martën në kryeqytetin e Gjermanisë, Berlin, ku është planifikuar të takohet me kancelarin gjerman Friedrich Merz, transmeton Anadolu.
Mbërritja e Zelenskyyt u njoftua nga Sekretari i Shtypit i Presidentit ukrainas, Serhii Nykyforov, në një deklaratë për mediat ukrainase, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve Ukrinform dhe agjencinë e lajmeve RBC-Ukrainë.
Nykyforov deklaroi se programi i presidentit gjatë vizitës përfshinte negociata me kancelarin Merz, duke shtuar se ai do të marrë pjesë edhe në konsultime ndërqeveritare.
Zelenskyy dhe Merz do të japin deklarata për shtyp pas bisedimeve të tyre, tha Nykyforov, dhe shtoi se Zelenskyy do të vizitojë gjithashtu Norvegjinë më vonë të martën, ku do të zhvillojë bisedime me kryeministrin norvegjez, Jonas Gahr Store.
Vizita vjen ndërsa presidenti ukrainas tha të hënën se Kievi po përgatit bazën për marrëveshje më të thella sigurie në Evropë, duke shtuar se ata presin të “arrijnë rezultate këtë javë”.
Javën e kaluar, Zelenskyy deklaroi se do të zhvillojë bisedime “në të ardhmen e afërt” me vendet evropiane mbi mbrojtjen kundër dronëve rusë dhe pranimin e Ukrainës në BE, ndër tema të tjera.