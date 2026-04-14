Izraeli kundërshton armëpushimin në Liban gjatë bisedimeve në Washington

Izraeli parandaloi një takim të së martës me Libanin në Washington duke refuzuar një armëpushim gjatë bisedimeve paraprake, sipas gazetës izraelite “Haaretz”, transmeton Anadolu.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e sheh fillimin e bisedimeve si “një taktikë për të fituar kohë pa ndaluar luftimet ndërkohë që tregon vullnet të mirë ndaj amerikanëve dhe presidentit të SHBA-së, Donald Trump”, tha e përditshmja, duke cituar burime izraelite.
Burimet shprehën skepticizëm lidhur me mundësinë e përparimit në bisedimet e planifikuara. Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer ofensivë të zgjeruar në Liban që ka vrarë 2.089 persona dhe ka plagosur 6.762 të tjerë.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha në një deklaratë të hënën në mbrëmje se bisedimet do të mbahen në selinë e departamentit në Washington të martën në mbrëmje. Bisedimet do të përfshijnë ambasadorin izraelit Yechiel Leiter, ambasadoren libaneze Nada Muaawad, sekretarin e shtetit të SHBA-së, Marco Rubio dhe ambasadorin e SHBA-së në Bejrut, Michel Issa.
Libani është përpjekur të marrë një angazhim nga Izraeli për armëpushim gjatë bisedimeve, të cilat janë kritikuar nga Hezbollahu. “Haaretz” tha se çështja e çarmatosjes së Hezbollahut vjen si përparësi kryesore për Izraelin, por nuk është e qartë nëse Tel Avivi synon të lidhë ndonjë përparim në kontakte me çarmatimin.
“Leiter do të arrijë në bisedime me udhëzime për të mos rënë dakord për armëpushim, gjë që do ta bëjë jashtëzakonisht të vështirë gjetjen e një gjuhe të përbashkët me palën libaneze”, shtoi ajo.
Ndërsa qeveria libaneze ka filluar zbatimin e një plani për të çarmatosur Hezbollahun, grupi këmbëngul të mbajë armët e tij dhe argumenton se është një “lëvizje rezistence” kundër Izraelit.
Sipas të përditshmes izraelite “Yedioth Ahronoth”, pritet një deklaratë e përbashkët nga ambasadorët izraelitë dhe libanezë pas takimit. Nuk janë planifikuar takime shtesë për këtë javë, vuri në dukje ajo.
Izraeli ka rënë dakord të zvogëlojë dhe përshtatë sulmet e tij në Liban në përputhje me negociatat, pretendoi ajo.
Nuk pati asnjë koment zyrtar izraelit mbi raportet.