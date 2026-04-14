Pakistani dhe BE-ja theksojnë diplomacinë për t’i dhënë fund konfliktit SHBA-Iran

Ministri i Jashtëm pakistanez, Ishaq Dar dhe shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas theksuan sot diplomacinë për t’i dhënë fund konfliktit SHBA-Iran ndërsa armëpushimi 14-ditor skadon më 22 prill, transmeton Anadolu.
Dar përshkroi zhvillimet në bisedimet e Islamabadit të mbajtura gjatë fundjavës ndërsa Kallas përgëzoi rolin konstruktiv të Pakistanit në lehtësimin e negociatave të drejtpërdrejta, sipas një deklarate.
“Të dyja palët theksuan nevojën për dialog dhe diplomaci të vazhdueshme për zgjidhjen e konfliktit”, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Dar zhvilloi gjithashtu një telefonatë me homologen e tij kanadeze, Anita Anand.
Anand përgëzoi rolin e Pakistanit në lehtësimin e dialogut ndërsa Dar theksoi rëndësinë e respektimit të armëpushimit nga të gjitha palët dhe riafirmoi angazhimin e Pakistanit për të mbështetur dialogun dhe diplomacinë.
Washingtoni dhe Teherani zhvilluan bisedime, më të rëndësishmet që nga viti 1979 kur ata ndërprenë marrëdhëniet diplomatike, në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad, gjatë fundjavës, si pjesë e përpjekjeve më të gjera për t’i dhënë fund ofensivës SHBA-Izrael ndaj Iranit që ka vrarë mbi 3.300 njerëz që nga 28 shkurti, përpara se të ndërmjetësohej një armëpushim i brishtë dyjavor javën e kaluar.
Megjithatë, bisedimet mbetën të paqarta. Armëpushimi u ndërmjetësua dhe u njoftua nga Pakistani më 8 prill.
Më vonë, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi bllokadë detare të Ngushticës së Hormuzit, e cila hyri në fuqi në orën 14:00 GMT të hënën.
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif të hënën tha se po bëhen përpjekje për të “zgjidhur çështjet e pazgjidhura” midis SHBA-së dhe Iranit.
Burime në qeverinë pakistaneze i thanë Anadolu-t të hënën se raundi i ardhshëm i bisedimeve “të nivelit të lartë” midis SHBA-së dhe Iranit do të mbahet në Islamabad shumë shpejt, pa dhënë datë specifike.