Zv/presidenti amerikan: Humbja e Orbanit, shumë e keqe për SHBA-në

Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance tha se humbja e kryeministrit hungarez Viktor Orban në zgjedhje do të jetë “shumë e keqe” për SHBA-në, por se Washingtoni do të punojë me qeverinë e ardhshme të vendit, transmeton Anadolu.
“Sigurisht që e dinim se kishte një mundësi shumë të madhe që Viktori të humbiste zgjedhjet. E bëmë këtë sepse ai është një nga të paktët liderë evropianë që kemi parë që është i gatshëm të përballet me burokracinë në Bruksel”, tha JD Vance duke iu referuar mbështetjes së SHBA-së për Orbanin.
“Kjo ka qenë shumë e keqe për SHBA-në”, tha ai në një intervistë për “Fox News”.
JD Vance e përshkroi Orbanin si një njeri të shkëlqyer që ka bërë një punë shumë të mirë, duke shtuar se udhëheqja e tij ka qenë transformuese për Hungarinë gjatë 16 viteve.
Zv/presidenti amerikan tha se SHBA-ja do të punojë me kryeministrin e ardhshëm të Hungarisë.
“Më vjen keq që ai humbi. Do të punojmë shumë mirë, jam i sigurt, me kryeministrin e ardhshëm të Hungarisë. Por, nuk ishte aspak një udhëtim i keq, sepse ia vlen të qëndrosh pranë njerëzve, edhe nëse nuk fiton çdo garë”, shtoi ai.
JD Vance vizitoi Budapestin pesë ditë para votimit dhe u bëri thirrje hungarezëve të mbështesnin Orbanin duke thënë se ai përfaqësonte interesat e tyre.
Sipas Zyrës Kombëtare të Zgjedhjeve, lideri i partisë opozitare Tisza të Hungarisë, Peter Magyar kishte epërsi të madhe ndaj Orbanit në zgjedhjet e së dielës. Orbani më vonë pranoi humbjen, duke thënë: “Do t’i shërbejmë kombit tonë nga opozita”.