Spanja do t’u japë status ligjor gati gjysmë milion migrantëve të parregullt

Këshilli i Ministrave i Spanjës do të miratojë sot Dekretin Mbretëror që fillon një proces të jashtëzakonshëm rregullimi për gati gjysmë milion migrantë në vend, tha kryeministri Pedro Sanchez, transmeton Anadolu.
“Këshilli i Ministrave do të miratojë sot Dekretin Mbretëror që fillon procesin e jashtëzakonshëm të rregullimit të personave në një situatë të parregullt në vendin tonë”, shkroi Sanchez në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai e përshkroi këtë veprim si normalizim, duke pranuar realitetin e gati gjysmë milioni njerëzve, duke e quajtur atë “një akt drejtësie dhe një domosdoshmëri”. Duke nënvizuar se Spanja po plaket, Sanchez e lidhi rolin e migrantëve me vendin si ekonomia me rritjen më të shpejtë në Evropë.
“As teknologjia dhe as automatizimi nuk do ta zgjidhin këtë sfidë vetë në vitet e ardhshme. Rruga është e qartë: integrim më i mirë, organizim më i mirë dhe kanalizim i potencialit të plotë të atyre që tashmë jetojnë midis nesh”, tha kryeministri spanjoll.
Sanchez shtoi se të drejtat duhet të shoqërohen me detyrime, duke theksuar se ata që janë pjesë e jetës së përditshme të Spanjës duhet të kontribuojnë në kushte të barabarta në qëndrueshmërinë dhe modelin e bashkëjetesës së vendit.
Sipas tij, migrimi mund të sjellë sfida, por ato mund të adresohen më së miri përmes vetë legalizimit.
“Sot kemi dy rrugë: njëra nga ato që kërkojnë të mbjellin frikë, të vënë njerëzit kundër njëri-tjetrit dhe të dënojnë mijëra njerëz me përjashtim ose rruga e atyre që e kuptojnë se migrimi është një realitet që duhet të menaxhohet me përgjegjësi dhe të shndërrohet në prosperitet të përbashkët”, tha Sanchez.
“Spanja gjithmonë ka zgjedhur rrugën e dytë. E kemi bërë këtë më parë dhe e bëjmë përsëri sot”, shtoi ai.