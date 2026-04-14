Irani mban kontakte me Pakistanin, thotë se ende nuk ka marrëveshje për bisedime të reja me SHBA-në

Irani i mban kontaktet me Pakistanin, por ende nuk është arritur asnjë marrëveshje në lidhje me një raund tjetër bisedimesh me SHBA-në, tha një burim iranian për agjencinë e lajmeve IRNA të martën, transmeton Anadolu.
Komentet erdhën pasi delegacionet iraniane dhe amerikane zhvilluan bisedime të rralla të drejtpërdrejta në Islamabad të shtunën që synonin t’i jepnin fund konfliktit të tyre, por bisedimet përfunduan pa asnjë marrëveshje.
Më shumë se 3.300 njerëz janë vrarë në sulmet ajrore SHBA-Izrael në Iran që nga 28 shkurti, sipas autoriteteve iraniane. Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë që synonin Izraelin, Irakun, Jordaninë dhe vendet e Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane përpara se të shpallej një armëpushim dyjavor javën e kaluar.