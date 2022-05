Renault bëhet partner i turneut të tenisit Roland-Garros

Si pjesë e strategjisë së re të markës, Renault ka vendosur të thjeshtojë partneritetet e saj globale të marketingut dhe të fokusojë angazhimin e saj në disa shtylla kryesore që mund të ofrojnë vlerë të shtuar të konsiderueshme.

Renault tani do të fokusohet në sport përmes dy partneriteteve kryesore – një partneritet tashmë i njohur dhe i rëndësishëm me Federatën Franceze të Rugbit si dhe një partneritet të ri me turneun e tenisit Roland-Garros.

Grand Slam i Parisit dhe prodhuesi i veturave Renault kanë bashkuar forcat për të shkruar një kapitull të ri në historinë e tyre.

Duke filluar nga turneu që do të zhvillohet nga 16 maji deri më 5 qershor 2022, si dhe kohëzgjatja fillestare prej pesë vitesh, Renault po bëhet një partner i specializuar i Roland-Garros, një prej ngjarjeve sportive më prestigjioze në botë.

Renault dhe Grand Slam i Parisit ndajnë rrënjët franceze dhe janë të lidhura nga ambicia e fortë ndërkombëtare, vlerat e përbashkëta të nënkuptuara nga etiketa “Made in France” si dhe pasioni dhe guximi.

Partneriteti midis Renault dhe Federatës Franceze të Tenisit (FFT) ishte një hap edhe më logjik pasi partneriteti bazohet në dy shtylla kryesore strategjike të të dy markave: lëvizshmëria e qëndrueshme dhe përgjegjësia sociale.